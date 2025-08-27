¿Qué está pasando en el frente? Rusia proclama avances, Ucrania los niega

Bomberos ucranianos trabajan para extinguir un incendio en un edificio residencial tras el bombardeo ruso que impactó la ciudad de Kostiantynivka, el 22 de agosto de 2025.

El Ejército ucraniano desmintió este martes que los rusos hayan logrado tomar las localidades de Zaporizke y Novoheorhiivka en la región de Dnipropetrovsk, pero reconoció implícitamente que el enemigo controla algunos territorios en el lindero administrativo de esta región limítrofe con Donetsk, en el Donbás.

"Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han detenido el avance de los invasores rusos y siguen controlando la aldea de Zaporizke, pese a todos los intentos del enemigo por capturar esta localidad", afirmó en Telegram el grupo de fuerzas ucraniano 'Dnipró', responsable del frente del este.

"También hay combates activos en la aldea de Novoheorhiivka, donde nuestros soldados están infligiendo bajas significativas al enemigo y destruyendo a docenas de invasores cada día. La información sobre la ocupación de ambas aldeas por parte de los rusos no es cierta", remachó la citada fuente.

La plataforma de monitoreo del frente ucraniana DeepState refleja desde este martes que los rusos han pasado a controlar, al menos en parte, ambas localidades.

Este lunes el Ministerio de Defensa ruso había anunciado la toma de Zaporizke, una aldea de unos 440 habitantes antes de la guerra que se encuentra a orillas del río Kámenka, con lo que el número total de localidades que Moscú afirma controlar en Dnipropetrovsk asciende al menos a siete.

Los rusos afirmaron haber tomado Novoheorhiivka la semana pasada, junto con Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye.

Hasta ahora, Ucrania ha admitido el avistamiento de soldados rusos en el límite entre Donetsk y Dnipropetrovsk, pero no ha reconocido oficialmente haber perdido territorios en esa región, donde la ausencia de barreras naturales dificulta la actividad de los defensores.

El aviso de EEUU

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido esta pasada noche sobre "una guerra económica" si su homólogo ruso, Vladimir Putin, no accede a un alto el fuego en Ucrania, y ha afirmado que tenía en mente consecuencias "muy graves" si el conflicto continúa.

"No será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso", declaró durante una reunión con miembros de su gabinete en la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump han tenido lugar después de que la prensa le preguntara sobre si existía un plazo para que Putin aceptara conversaciones cara a cara con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, antes de imponer las sanciones con las que amenazaba.

"Es muy serio lo que tengo en mente, si llega a ser necesario", ha dicho, citando el número de muertos en la guerra, que según dice se contabilizan en miles cada semana. Durante su intervención, ha reiterado que Zelenski, con quien "ahora" se lleva "bien", "no es inocente", mientras que considera que es un punto a favor que tiene "muy buena relación" con Putin.

Trump prometió poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania en su primer día en el cargo pero el conflicto no se ha resuelto ni siquiera tras la histórica cumbre entre Trump y Putin celebrada el 15 de agosto en Anchorage (Alaska) y considerada como un posible avance.