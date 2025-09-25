Zelenski afirma estar "listo" para dejar el poder si acaba la guerra contra Rusia: pero, ¿por qué aún no ha convocado elecciones?

Con la mirada del mundo puesta en Ucrania por su guerra contra Rusia, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha lanzado un mensaje que puede cambiar por completo el rumbo político del país: está dispuesto a dejar la presidencia si llega la paz.

Desde Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, el mandatario ha dado una entrevista en exclusiva con 'The Axios Show', en la que combina gestos de apertura, como la posibilidad de convocar elecciones en caso de alto el fuego, con duras advertencias a Moscú, a quien recuerda que, "si no detiene la guerra", tendrá que saber dónde están sus refugios porque "los necesitarán".

Al ser preguntado por el periodista Barak Ravid sobre si se comprometía a convocar elecciones en el caso de que se acordara un alto el fuego, Zelenski ha contestado con un contundente "sí", además de admitir que también está dispuesto a no presentarse a estos hipotéticos comicios, siempre que la guerra haya acabado.

"Si termina la guerra con los rusos, estoy listo para no presentarme", afirma. "Quería estar con mi país y ayudar a mi país durante un periodo de tiempo muy difícil. Eso es lo que siempre he querido. Mi objetivo es terminar la guerra, no seguir postulándome para un cargo", subraya.

De hecho, ha comentado que ya había planteado esta opción al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la reunión que mantuvieron el martes en Nueva York. "Podemos usar ese período de tiempo (el del alto el fuego), y yo puedo dar esa señal al Parlamento", señala, añadiendo que comprende que parte de la ciudadanía quiera "un líder... con un nuevo mandato" que pueda alcanzar una paz a largo plazo.

¿Por qué no ha presentado elecciones?

Zelenski llegó al poder en 2019 tras una victoria abrumadora en las urnas y su mandato debería haber terminado, o debería haberse presentado a unas nuevas elecciones, en mayo de 2024. Sin embargo, los comicios se han pospuesto indefinidamente debido a la guerra, una circunstancia que el Kremlin, así como algunos líderes políticos, incluido Trump, han aprovechado para cuestionar la legitimidad de Zelenski.

Su mandato fue prorrogado de forma automática debido a que la legislación ucraniana impide la convocatoria de elecciones mientras esté en vigor la ley marcial, instaurada desde el inicio de la invasión rusa.

Más allá del plano legal, la seguridad es otro de los grandes retos: alrededor del 20% del territorio ucraniano está bajo ocupación rusa, millones de ciudadanos se encuentran desplazados y todo el país permanece expuesto a los continuos ataques del Kremlin, que podría tratar de interrumpir el proceso electoral.

En cualquier caso, Zelenski sigue contando con el apoyo de gran parte de la población. Su popularidad se disparó hasta rozar el 90% en los primeros meses de la invasión y, aunque ha descendido, sigue muy por encima del 60%, según encuestas recientes.

Seria advertencia a Rusia: "Si no detienen la guerra, necesitarán sus refugios"

Por otra parte, en la misma entrevista, el presidente ucraniano ha insistido en que, de contar con armas de largo alcance, Kiev las utilizaría contra Rusia, aunque únicamente contra blancos militares: "No somos terroristas. Nuestro pueblo hoy odia a los rusos porque empezaron la guerra y nos asesinan, pero todo nuestro pueblo entiende que no necesitamos atacar a civiles".

Zelenski también ha lanzado un mensaje de advertencia a la cúpula rusa en caso de que no prospere ningún acuerdo: "Tienen que saber dónde están los refugios (antiaéreos). Tienen que saber dónde están los refugios. Si no detienen la guerra, los necesitarán".

Además, ha pedido a los países aliados "presión sobre Rusia", por la seguridad de Ucrania y de Europa. "Ucrania es el primer país en sufrir la agresión, pero los drones rusos ya sobrevuelan Europa, las operaciones se extienden más allá de nuestras fronteras y Putin busca ampliarlas. Nadie va a poder sentirse seguro".