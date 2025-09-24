"Amigos y armas": lo que hay detrás de los dos guiños de Zelenski a Trump en la ONU por su llamativo cambio de discurso con Rusia

Queriendo, o no, Volodimir Zelenski ha descrito a la perfección las relaciones internacionales en tiempos de guerra. Lo ha hecho en la sede de Naciones Unidas y dentro de su turno en la Asamblea General. A la cara del resto de presentes, muchos aliados, el presidente de Ucrania ha sido más que claro: "No existen garantías de seguridad más allá de los amigos y las armas".

La frase, aparte de llamativa, tiene dos claves en forma de guiño, que toman aún más peso tras las palabras de Donald Trump un día antes.

Con la ONU como excusa, Trump y Zelenski agendaron un nuevo cara a cara, algo menos llamativo pero igualmente relevante. Del encuentro salieron buenas caras, cercanía y una explosiva reflexión posterior del presidente de EEUU. Tras tres años y medio de invasión rusa, por primera vez cree que Ucrania puede recuperar todo el terreno "y quizás ir más allá", mirando a la geografía rusa.

El mensaje de Trump se cerraba con un anuncio: "Seguiremos dando armas a la OTAN para que haga lo que quiera con ellas". Una invitación, previo pago de los aliados europeos y Canadá, a dotar de más armamento a Ucrania en su guerra defensiva contra Rusia.

Por ello, Zelenski no ha dudado en apoyarse en los dos conceptos clave de su mensaje, "armas" y "amigos", sabedor de que, en estos momentos y tirando del léxico trumpista sí tiene "las cartas" en su mano, con el apoyo de la OTAN y cada vez más de EEUU y del propio Trump, cada vez más "decepcionado" con Putin.

El llamamiento de Zelenski a tener "armas" y "amigos" en los que apoyarse llega en un momento relevante para Europa, donde se han registrado numerosas violaciones del espacio aéreo de países como Polonia y Estonia (miembros UE y OTAN) por parte de aeronaves rusas.

A las naciones europeas también les ha dedicado un particular guiño, ofreciendo "nuestras armas modernas" para que "se conviertan en sus armas; hemos decidido compartir estos sistemas".