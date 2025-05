Zelenski se anticipa a la jugada del Kremlin: "Esperaremos a Putin en Turquía para que Rusia no manipule con las ciudades"

Global Images Ukraine via Getty

Los líderes occidentales siguen en vilo esperando una respuesta a la invitación enviada al presidente Ruso, Vladímir Putin, para reunirse el jueves cara a cara con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en Estambul.

Zelenski, ha anunciado este martes que tiene previsto reunirse este jueves con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara, y que ambos viajarían juntos a Estambul si el líder ruso, Vladímir Putin, acepta acudir allí para mantener conversaciones directas con el fin de buscar una salida negociada al conflicto.

"Esperaremos a (...) Putin en Turquía. Para que Rusia no manipule con las ciudades y no diga que no está dispuesto a viajar a Ankara, sino solo a Estambul", ha explicado Zelenski en una rueda de prensa, anticipándose a unas posibles objeciones del Kremlin sobre el lugar del encuentro.

"He trasladado esta señal al presidente Erdogan y la parte turca está dispuesta para que él y yo volemos a Estambul", ha añadido el mandatario ucraniano, reafirmando su disposición para facilitar el diálogo.

Por su parte, el asesor de la oficina presidencial de Ucrania Mijailo Podoliak ha aseverado esta mañana que Zelenski solo se reunirá en Turquía con Putin, y no con ningún otro representante ruso, alegando que nadie tiene potestad para tomar decisiones decisivas sobre el fin del conflicto: "Ese no es el formato". "Solo Putin puede tomar la decisión de continuar la guerra o detenerla", ha comentado.

Zelenski ha insistido en que su presencia en Turquía busca presionar al Kremlin: "Hacemos todo lo posible para que la reunión tenga lugar", ha dicho, subrayando que espera alcanzar un alto el fuego si el encuentro se concreta.

La respuesta del Kremlin, aún en el aire

Si bien fue el propio Putin quien propuso a Ucrania celebrar "conversaciones directas y sin condiciones" el 15 de mayo en Estambul, es ahora quien está eludiendo su posible implicación en un encuentro personal con el líder ucraniano.

En respuesta a la oferta del líder ruso, Zelenski propuso la reunión cara a cara. Incluso el presidente de EEUU, Donald Trump, ha mostrado su disposición a intervenir en caso de ser necesario. "Podría volar hacia Turquia si pudiese ser de ayuda", afirmó el lunes.

Por el contrario, el Kremlin ha evitado confirmar si Putin asistirá. El portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, ha asegurado también que los integrantes de la delegación rusa se conocerán solo "cuando el presidente lo considere necesario".

"La parte rusa sigue preparándose para las negociaciones que deben tener lugar el jueves", ha asegurado Peskov. "Estamos comprometidos con una búsqueda seria de vías para una solución pacífica a largo plazo", ha añadido, sin dar más información.

Asimismo, ha rechazado rotundamente la participación europea en las negociaciones: "Europa ha tomado partido total y completamente en favor de Ucrania. Su postura no es equilibrada. Está más bien a favor de continuar la guerra. Esto contrasta con la posición que se demuestra, por ejemplo, en Moscú o Washington".

"Sería la señal definitiva de que Rusia no quiere poner fin a la guerra"

Ucrania considera que, en caso de no aceptar su propuesta, Putin dejaría claro que no está interesado en negociar el fin del conflicto. "Si Vladímir Putin rechaza ir a Turquía, esta será la señal definitiva de que Rusia no quiere poner fin a la guerra", ha apuntado el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrí Yermak, durante su intervención por videoconferencia en la Cumbre de la Democracia de Copenhague.

"Hemos confirmado que el presidente Zelenski está listo y estará en Turquía. Ayer el presidente Trump hizo unas declaraciones muy contundentes y claras de que espera que ambos líderes estén presentes en Turquía", ha añadido, haciendo hincapié en el compromiso de todos los involucrados.

