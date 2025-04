Zelenski desvela en directo el objetivo de Putin y pone a la OTAN en alerta: "No habrá lugar seguro"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó en una entrevista con CBS News que, en este momento de la guerra de Rusia contra Ucrania, está en juego la seguridad del mundo entero.

El mandatario señaló que si Ucrania, con el apoyo de sus aliados, no se mantiene firme en su empeño de impedir un mayor avance militar ruso, existe una amenaza real de escalada del conflicto, según difundió The New Voice of Ukraine.

Si no nos mantenemos firmes, él (el presidente ruso, Vladimir Putin) seguirá avanzando. "Esto no es solo una especulación vacía; la amenaza es real", aseguró el presidente de Ucrania.

Zelensky cree que el objetivo final de Putin es revivir el Imperio ruso y recuperar territorios que actualmente están bajo la protección de la OTAN. "Considerando todo esto, creo que esto podría escalar a una guerra mundial. No habrá lugar seguro, ningún lugar seguro para nadie", añadió.

En enero, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró que, dado el crecimiento del ejército ruso, existe la posibilidad de un intento de ataque por parte de la Federación Rusa a países de la OTAN en 2029-2030. En este sentido, destacó la importancia de fortalecer las capacidades de defensa de la Alianza en este momento.

El subdirector de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el general Vadim Skibitsky, informó en marzo que Rusia está considerando 15 posibles escenarios de conflictos militares hasta 2045, seis de los cuales apuntan al norte de Europa y cuatro a Polonia.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, al comentar la información de GUR, declaró que la OTAN respondería "con toda su fuerza" en caso de un ataque ruso contra uno de los países de la Alianza.

