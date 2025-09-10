Zelenski pide "respuesta conjunta" a los drones rusos en Polonia: "Deben sentir las consecuencias"

Esta madrugada, un número indeterminado de drones kamikaze rusos, al menos 8, han violado el espacio aéreo polaco -por tanto, territorio OTAN- provocando una crisis de tensión de gran magnitud que se ha saldado con el uso de defensas antiaéreas de la Alianza Atlántica, así como el despliegue de aviones de combate. Entre ellos la élite del aire, los F-35 Ligthning, en una muestra de lo excepcional. Sin embargo, lo que ha llegado al cielo de un país comunitario tan solo es un ápice de lo que ha vuelto a sufrir Ucrania.

"415 drones de varios tipos y más de 40 misiles balísticos y de crucero" que han llevado al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, a reclamar una "respuesta conjunta" a Moscú. Lo ha calificado como "un precedente extremadamente peligroso para Europa", en sintonía con sus anteriores advertencias sobre que las ambiciones expansionistas de Rusia no terminan en su país.

"Los rusos deben sentir las consecuencias"

"Los rusos deben sentir las consecuencias", ha señalado Zelenski, indicando que "Rusia debe sentir que la guerra no puede ser expandida y que hay que ponerle fin". Y previendo posibles excusas de Moscú, ha subrayado que "no fue solo un 'Shahed' [dron de fabricación iraní] pudiera considerarse un accidente, sino al menos ocho drones de ataque que apuntaban hacia Polonia".

Zelenski: "Solo puede ser una respuesta conjunta de todos los socios: Ucrania, Polonia, los europeos y EEUU"

En esta línea, Zelenski ha puesto sobre la mesa la vieja reclamación de una mayor implicación de la coalición de voluntarios para presionar y disuadir a Rusia: "Se necesita una respuesta contundente, y solo puede ser una respuesta conjunta de todos los socios: Ucrania, Polonia, todos los europeos, EEUU. Doy las gracias a todos los que están ayudando".

No ha ocultado que fía una demostración de poder colectiva a que se puedan evitar nuevos conflictos de esta talla en el futuro. "Que haya nuevos pasos por parte de Rusia depende totalmente de la coordinación y la firmeza de la respuesta", ha expuesto.

