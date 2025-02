Zelenski revela que Trump le transmitió su sensación de que Putin "quiere la paz" y rechaza cualquier negociación sin Ucrania

Telmo Pinto / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha contado este jueves que su par estadounidense, Donald Trump, le transmitió que tuvo la sensación de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, "quiere la paz y quiere que termine la guerra", después de la conversación que mantuvieron a tres bandas este miércoles.

Zelenski ha revelado que la conversación, "realmente buena", con el jefe de la Casa Blanca se prolongó durante "casi una hora" y le hizo saber no sólo que no se fía de Putin, sino también de que no está seguro de que sea tan fácil poner fin a la guerra de una manera justa para Ucrania.

"Él me respondió: 'Yo también sé lo que quieres'. Le dije que él se dirige a Putin como líder del Estado ruso, y yo pienso en él como en un enemigo y creo que tengo una mejor percepción y por eso le dije que no confío en él", ha contado Zelenski a los medios durante su visita a la central nuclear de Jmelnitski.

Zelenski también ha explicado que insistió a Trump en que es una prioridad absoluta para Ucrania que sus socios ofrezcan verdaderas garantías de seguridad, en especial Estados Unidos. "'Sin ustedes, no vemos cuáles son'", ha explicado que le contó a presidente estadounidense, según recogen agencias ucranianas.

Una vez más, Zelenski ha reiterado que no pueden aceptar ninguna "negociación bilateral" en lo que no esté incluida Ucrania, cuya posición, ha defendido, ha de ser prioritaria en todo esta asunto y sólo hablará con Rusia una vez se establezca un plan junto a Estados Unidos para "detener a Putin".

"En la conversación no dijo que Putin y Rusia fueran una prioridad y confiamos en esas palabras", ha dicho Zelenski, quien confía en que sus socios europeos estén presentes también en una eventual negociación, ya que actualmente son ellos quienes, junto a Ucrania, llevan el peso económico de la guerra.

"No podemos decir que Europa no nos apoya. Nos apoya muchísimo", ha dicho, y cree injusto que se compare a Estados Unidos con Europa, que "ha invertido mucho" y "sigue haciéndolo". Según el presidente ucraniano, su país y Europa sufragan el 80 por ciento del coste de la guerra por el 20 por ciento de Estados Unidos.

Zelenski también ha explicado que ha elaborado un plan que prevé el despliegue de unos 100.000 efectivos de tropas extranjeras como garantía de seguridad, lo que supone, ha dicho, como "construir la OTAN en Ucrania", ya que algunos de sus aliados sostienen lo poco probable que sería su adhesión a la Alianza.

"El contingente no es de 5.000 o 7.000 personas", ha descartado el presidente ucraniano, quien ha adelantado que están en condiciones de presentar en la conferencia de seguridad de Múnich de la semana que viene un mapa con los puntos en los que deberían estar desplegadas estos 100.000 efectivos.

Algunas de estas pretensiones de Zelenski ya fueron desestimadas en la víspera por el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante su paso por la sede de la OTAN en Bruselas, desde donde descartó como "realista" la idea de que Ucrania pudiera entrar en la Alianza o volver a las fronteras de 2014.