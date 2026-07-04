Pocos han definido el papel de Lamine Yamal con España como lo ha hecho 'The Guardian'

Lamine Yamal en uno de los partidos de la selección española en el Mundial.

Lamine Yamal se ha convertido en una de las estrellas del Mundial de fútbol 2026. El futbolista español se ha convertido en el líder indiscutible de la selección española y, pese a la lesión que le apartó de los terrenos de juego en el tramo final de la temporada, ya ha dejado algunos destellos de su calidad.

Mucho se está hablando del jugador del FC Barcelona. En una competición en la que, se supone, que dos de las grandes leyendas del balompié, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, pelearán por última vez por el título mundial, Lamine Yamal también luce como estrella presente y también futura.

Uno de los últimos diarios en hablar de ello ha sido el británico The Guardian, que no ha dudado en describir como muy pocos lo habían hecho hasta el momento el papel del futbolista español en la forma de jugar del equipo de Luis de la Fuente.

Y lo han dejado bastante claro desde el mismo titular de la noticia. El periodista Sid Lowe ha destacado que "Lamine Yamal carga con el peso del sueño mundialista de España".

"El joven de 18 años lidera el esfuerzo de su país por conseguir un segundo título, para alegría de su hermano de tres años", ha señalado en el subtítulo del artículo.

La imagen de su hermano de tres años, Keyne, celebrando uno de los goles de España ante Austria, ha dado la vuelta al mundo. Desde el citado medio se han hecho eco de lo que dijo Lamine Yamal tras el partido: "Me emociona ver a mi hermano feliz, y a mi madre. Él lo es todo para mí. Es como si fuera mi hijo y lo amo".

"Lamine Yamal tiene solo 18 años, pero ya ha dicho que lleva asumiendo demasiada responsabilidad desde que tiene memoria", ha señalado el diario británico.

"Un icono a los 18 años"

En un Mundial con muchos protagonistas, desde The Guardian aseguran que "incluso aquí, rodeado de los mejores jugadores del mundo, quizás no haya nadie como Lamine Yamal".

"Un icono a los 18 años, su imagen está por todas partes, generando una intensa identificación", han añadido, antes de lo que ocurre en cada estadio cuando coge el balón.

"Se escucha un rugido, una expectación, y con ella, una especie de obligación. Es como si eclipsara a todos los demás, y dentro de la selección española, aún más", han expuesto.