Una técnica en nutrición señala la verdad sobre el inusual nutriente de moda tras un desgaste físico

"Últimamente proliferan los titulares que presentan un alimento como 'ideal para todos', 'el más completo' o 'el secreto mejor guardado'. En este caso, la protagonista es la yuca. Pero, ¿de verdad es el 'nutriente ideal para quienes hacen actividad deportiva'?". Hace esta reflexión la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Y responde con todo detalle.

Lo primero que hay que tener claro, señala qué es la yuca. "La yuca (también llamada mandioca o cassava) es un tubérculo originario de América del Sur, muy presente en la alimentación de países tropicales. Su raíz es rica en almidón, lo que la convierte en una fuente de carbohidratos complejos, similar en su función a la patata, el boniato o el arroz", explica la experta. Es un alimento que "aporta energía y algo de fibra, pero no destaca especialmente en proteínas, grasas saludables ni micronutrientes", añade.

Otro tema que quiere aclarar es si en España se cultiva y consume yuca. La respuesta es clara: "No se cultiva en España de forma significativa, aunque puede encontrarse en tiendas de productos latinoamericanos o en algunos supermercados". Así que "su uso aquí es más cultural o culinario que nutricional", aclara. "Y, desde el punto de vista deportivo, no aporta ventajas específicas frente a otros alimentos de nuestra dieta mediterránea: patata, avena, arroz, pan o boniato cumplen la misma función y son más accesibles".

¿Es la yuca entonces “ideal para todos los que hacen deporte”? "El problema de este tipo de mensajes es que no hay alimentos universales ni nutrientes 'ideales para todos', recalca Ana Luzón. "El concepto de desgaste físico puede ir desde una caminata intensa hasta un entrenamiento de fuerza o una maratón, y las necesidades nutricionales cambian radicalmente según la intensidad, duración y frecuencia del ejercicio", explica

Así que, tras un esfuerzo físico importante, "lo que el cuerpo necesita es reponer energía (carbohidratos), reparar tejido muscular (proteína) e hidratarse y reponer electrolitos", añade, "y la yuca puede ser una fuente de energía, pero no sustituye a una comida completa ni cubre por sí sola esas necesidades.

Entonces, ¿es buena o mala? "Ninguna de las dos cosas", aclara Ana Luzón. "La yuca es un alimento interesante dentro de una dieta variada, pero no imprescindible ni milagroso. Si te gusta, puedes incluirla como alternativa a otros tubérculos; si no, no te estás perdiendo ningún 'nutriente mágico'".

Así que su conclusión es que cada titular que promete un alimento “ideal” es una oportunidad para recordar lo esencial varias cosas, afirma esta experta: "Que no existen alimentos milagrosos, existen hábitos coherentes y que la coherencia pasa por ajustar la alimentación a tu vida, no al último titular viral", concluye