Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
6 señales inesperadas de que una serpiente se esconde en tu casa
Animales
Animales
Una serpiente en el sofá del interior de una casa

6 señales inesperadas de que una serpiente se esconde en tu casa

Desde cambios en el comportamiento de las mascotas hasta olores extraños, estas señales pueden indicar que un reptil ha encontrado refugio en tu hogar.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Una imagen de archivo de un rodapié de una casa y una flecha roja apuntando a él""
Manchas misteriosas a lo largo del rodapiéLas serpientes tienen naturalmente una fina capa de aceite y mucosidad en la piel para proteger su cuerpo y facilitar su movimiento. Debido a su mala vista, suelen arrastrarse cerca de las paredes o los bordes para apoyarse y sentirse seguras al moverse en la oscuridad. Por lo que si aparecen marcas oscuras o rozaduras cerca de los rodapiés sin una explicación aparente, podría tratarse del rastro que deja un reptil al desplazarse.Getty Images
alt="alt="Una chica tapándose la nariz con cara de asco""
  Un olor desagradable que recuerda a pepinos podridosAlgunas especies de serpientes desprenden un olor muy característico cuando se sienten amenazadas. Muchas personas lo describen como un aroma similar al de pepinos podridos o verduras en descomposición. Si detectas este olor de forma persistente y no encuentras su origen, merece la pena inspeccionar a fondo la vivienda.
Getty Images
alt="alt="Un perro pequeño ladrando en el interior de casa""
  Tu perro empieza a ladrar o a mirar fijamente a un rincón vacíoLas mascotas suelen percibir movimientos, sonidos y olores que pasan desapercibidos para las personas. Si tu perro insiste en ladrar, gruñir o quedarse observando fijamente un rincón, un mueble o un hueco de la casa, podría estar reaccionando a la presencia de un animal oculto.Getty Images
alt="alt="Un pequeño charco de agua en el interior de un baño""
  Pequeños charcos o manchas de humedad inusuales en áreas secasEncontrar pequeñas zonas húmedas en lugares donde normalmente todo permanece seco puede resultar extraño. Las serpientes son animales de sangre fría, por lo que suelen buscar los rincones más oscuros y frescos para bajar su temperatura corporal. La condensación puede formarse en la piel de una serpiente al entrar en contacto con baldosas frías o un ambiente húmedo.Getty Images
alt="alt="Una gallina sobre el sofá del interior de una casa""
  Aves de corral o nidos de huevos desaparecidosSi vives en una vivienda con gallinas u otras aves de corral y comienzan a desaparecer huevos o incluso pequeños animales sin dejar apenas rastro, una serpiente podría ser la responsable. Estos reptiles suelen sentir debilidad por los huevos y los pollitos, convirtiéndose en sus presas favoritas y extremadamente fáciles de cazar.Getty Images
alt="alt="Una persona regulando la temperatura de una casa""
  La temperatura interior cambia repentinamente en algunos lugaresLas serpientes buscan espacios con una temperatura adecuada para regular su cuerpo. Si notas que determinados rincones de la vivienda parecen más cálidos o más fríos de lo habitual y coinciden con huecos, grietas o zonas poco transitadas, conviene tener mucho cuidado antes de meter la mano para inspeccionar la zona.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para mivet
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos