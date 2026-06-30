Lo que pasa en esta piscina es para llamar a la Policía y también al Ministerio de Sanidad: "Se ruega presten atención"

El verano ya está aquí y los que pueden, se acercan estos días a la piscina para refrescarse y quitarse durante unas horas el calor de encima. Muchos lo hacen en piscinas públicas o comunitarias, donde las normas de base están muy claras para todos.

Sin embargo, hay muchos que se las saltan a la torera, y esto puede provocar situaciones conflictivas y desagradables para el resto de usuarios. En una comunidad de vecinos se ha visto estos días un cartel que seguro ha hecho saltar todas las alarmas.

"Se ruega presten atención porque hay una persona defecando todos los días en la piscina", se puede leer en las vallas que cercan la piscina, avisando así a los vecinos de que se pueden encontrar heces en el agua.

Asimismo, el cartel asegura que se le va a denunciar a sanidad. La cuenta de X @LiosdeVecinos ha compartido este cartel en una publicación que ya acumula más de 2.000 'me gusta'.

"Pues si defeca todos los días, la piscina debería estar cerrada. Cada vez que se encuentran heces, tienen que pasar 24 horas antes de abrir la piscina al público para poder filtrar toda el agua", expone un usuario en comentarios.

¿Qué clase de educación recibe la gente? Alucinante...", se pregunta otra usuaria. Otro, en tono de humor, asegura que lo que le tiene "loco" es "que lo haga a diario". "Lo mismo es un estreñido crónico q encontró la solución a sus problemas", aventura.

Estas son las consecuencias

Cuando alguien defeca en una piscina municipal, se activa un protocolo sanitario inmediato porque se considera un riesgo para la salud pública. Lo primero que hace el personal es desalojar a los bañistas y cerrar la piscina de forma temporal.

A continuación, se procede a retirar los restos con cuidado, utilizando material adecuado, y evitando que se dispersen en el agua. Después, se realiza un proceso de desinfección. Si las heces son sólidas, normalmente basta con aplicar una hipercloración del agua durante varias horas y ajustar los niveles de pH antes de reabrir.

Sin embargo, si se trata de diarrea, el protocolo es mucho más estricto, ya que existe mayor riesgo de microorganismos resistentes como ciertos parásitos. En ese caso, el cierre puede prolongarse incluso más de un día, con una desinfección más intensa y una filtración completa del agua.

En cuanto a las consecuencias legales, defecar en una piscina puede considerarse una infracción de las normas higiénico-sanitarias. Las sanciones dependen del ayuntamiento, pero suelen clasificarse según la gravedad del incidente.