Construye un puente de madera en el jardín de su casa para salvar una cuesta y la justicia dicta sentencia: obligado a derribarlo por resultar "agobiante" para los vecinos

Un propietario ha recibido la orden de derribar un puente de madera por considerarlo "excesivo" y que construyó para salvar las empinadas pendientes del jardín de su casa en una población situada en plenos valles galeses. Se trata de Ben Davies , de 25 años, quien asegura que la gran estructura de madera, que se construyó a 2,7 metros por encima de un camino privado entre casas vecinas, era una solución práctica para la pendiente. Pero ha perdido la disputa urbanística después de que el Ayuntamiento de Torfaen, en Gales, dictaminara que esta estructura, situada en Abersychan, una zona cercana al barrio de Pontypool, era "poco amigable con el vecindario", según ha publicado Daily Mail.

Todo empezó en noviembre de 2025, cuando los urbanistas de este ayuntamiento denegaron el permiso porque consideraban que tendría un impacto negativo en los vecinos. Un inspector de urbanismo independiente coincidió, además, en que tendría un "efecto perjudicial sobre el carácter y la apariencia" de la propiedad y sobre las condiciones de vida de los residentes cercanos.

Davies, en cambio, argumentó que el puente se había construido para reemplazar una antigua escalera de piedra que atravesaba su empinado jardín aterrazado hasta la calle de arriba. También insistió en que la escalera y la plataforma de apoyo eran "una respuesta proporcionada a un terreno limitado y con una pendiente pronunciada, con cambios de nivel del suelo establecidos desde hace mucho tiempo".

Admite que es "imponente"

Este propietario también sostuvo que la estructura, aunque "imponente", no perjudicaría la zona ni las viviendas vecinas. Tras la apelación del residente, la inspectora independiente Nicola Gulley visitó la plataforma y la escalera construidas de forma privada en Manor Road.

Esta inspectora coincidió con la valoración que hizo el ayuntamiento del puente, al que los aldeanos apodaron "más bien el puente del tamaño que el puente de los suspiros". "La mayoría de la gente suelta un gran suspiro o un gemido cuando lo ve", ha explicado un lugareño.

"Dejaría en ridículo a la Muralla china"

Otro residente la estructura como "horriblemente fea", antes de preguntar: "¿Por qué la gente es tan desconsiderada con sus vecinos... deberían ser amables?". "Dejaría en ridículo a la Gran Muralla China", añadió otro. "¡Deben haber usado una pequeña selva amazónica brasileña para construir todo eso!", criticó también.

Y es que el nombre esta inspirado en el verdadero puente de los Suspiros original, situado en Venecia, con el que el puente y la plataforma de la polémica han sido comparados. Se trata de un puente de piedra caliza situado en esa ciudad de Italia, que fue construido en 1600 y cruza el Rio di Palazzo, conectando el Palacio Ducal de esta ciudad italiana con la Nueva Prisión. Este nombre hace referencia a la leyenda según la cual los prisioneros suspiraban al contemplar por última vez Venecia antes de ser conducidos a sus celdas.