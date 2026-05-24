Maria VetiCan: "Es el momento de empezar con estos cuidados para tu perro ahora que empiezan a subir las temperaturas"

Con el buen tiempo y el aumento progresivo de las temperaturas, los expertos en salud animal recuerdan la importancia de adaptar los cuidados de nuestras mascotas a la temporada de primavera y verano.

Es normal que en estas fechas apetezca dar más paseos y hacer más actividades al aire libre con nuestras mascotas pero también hay que tener en cuenta, como cada año, de los riesgos relacionados con parásitos, el calor y las espigas.

Este tema preocupa muchos especialistas en bienestar animal y veterinarios como María Vetican, conocida en redes sociales como @mariavetican, que insiste en que estos meses son fundamentales para reforzar la prevención y evitar problemas de salud que pueden agravarse rápidamente si no se detectan a tiempo.

Momento clave para los antiparasitarios

Uno de los principales consejos que da la veterinaria es comenzar cuanto antes con los tratamientos antiparasitarios externos, especialmente las pipetas y collares protectores. Esto se debe a que con la subida de temperaturas, aumenta la presencia de pulgas, garrapatas y mosquitos.

El uso de pipetas antiparasitarias o collares específicos ayuda a reducir el riesgo de infestaciones y protege tanto a los animales como al entorno familiar. Además, estos tratamientos deben mantenerse de forma constante y siguiendo siempre las indicaciones del veterinario.

La vacuna de la leishmania

La especialista también destaca la importancia de la vacuna frente a la leishmaniosis, una enfermedad potencialmente grave transmitida por la picadura del mosquito flebótomo. Aunque muchas personas esperan a pleno verano para plantearse esta protección, este es precisamente el momento adecuad para administrarla.

La leishmaniosis puede afectar seriamente a órganos como los riñones y, en algunos casos, llegar a comprometer la vida del animal, por lo que la prevención resulta fundamental, especialmente en zonas cálidas y húmedas.

La muda de pelo aumenta con el calor

Otro de los cuidados recomendados en esta época es realizar un buen deslanado, especialmente en perros con abundante subpelo o razas acostumbradas al frío. Tras el invierno, muchos animales comienzan a perder gran cantidad de pelo para adaptarse a las temperaturas más altas.

El cepillado frecuente y la eliminación del exceso de pelo ayudan a mejorar su confort térmico y favorecen una mejor transpiración de la piel. Además de mantener al animal más fresco, esta rutina también ayuda a prevenir nudos, irritaciones cutáneas y acumulación de suciedad.

Cuidado con las espigas

Las espigas son otro de los grandes peligros de la primavera y el verano para las mascotas. Aunque todavía muchas permanecen verdes, María advierte de que pronto comenzarán a secarse, especialmente en las zonas más cálidas.

Estos pequeños vegetales pueden clavarse fácilmente en la piel o introducirse en zonas delicadas como las orejas, nariz, ojos o almohadillas de los perros, provocando infecciones y lesiones dolorosas. Por ello, la experta recomienda revisar al animal después de cada paseo, especialmente si ha estado en campos, parques o zonas con hierba alta.

Menos actividad en las horas de más calor y más hidratación

El aumento de las temperaturas también obliga a modificar las rutinas de paseo y ejercicio. Los especialistas aconsejan evitar actividades intensas durante las horas centrales del día, cuando el calor puede resultar especialmente peligroso para los animales.

Jadeo excesivo, debilidad, vómitos o dificultad para moverse son algunos de los síntomas de alerta. Por ello, se recomienda pasear a primera hora de la mañana o al final de la tarde, buscar siempre zonas de sombra y limitar el ejercicio físico cuando haga mucho calor.

Junto al control de la actividad física, la hidratación es otro de los aspectos esenciales durante estos meses. Los animales deben tener siempre acceso a agua fresca y limpia, especialmente después de los paseos o del ejercicio.