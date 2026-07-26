140 caravanas acampan en minutos y sin previo aviso en su finca: el dueño decide bloquear el acceso y provoca un caos de tráfico

En los últimos años nos vamos acostumbrando a noticias de raves masificadas e ilegales en pleno campo o en mitad de poblaciones. Fiestas no autorizadas donde un gran número de personas pasan horas y hasta días, entre la estupefacción y el cabreo de vecinos. Lo que no es tan habitual es que se den 'raves de caravanas'.

En Francia han vivido algo así, en concreto en la localidad de Bourgneuf (departamento de Saboya). Allí se ha instalado un campamento ilegal de 140 caravanas de un colectivo de personas gitanas desde este domingo 19 de julio, como informa el medio francés Midi Libre. Los campistas optaron por aparcar en una finca de propiedad privada, lo que parece que no sentó del todo bien al propietario.

Tal es el asunto que el titular del terreno optó por bloquear el acceso con su vehículo, dejando atrapadas 60 caravanas en el interior de una finca que cuenta con toma de agua, pero no cuenta con conexión de electricidad.

Otro medio galo, Le Dauphiné Libéré, detalla que las decenas y decenas de vehículos llegaron en cuestión de minutos al terreno privado, lo que llevó al propietario a reaccionar tratando de taponar de inmediato la entrada de más vehículos y la salida de los que ya habían entrado sin autorización.

Además de cerrarle la puerta a 60 automóviles, provocó un enorme atasco. La indignación era múltiple: la del dueño de la finca, la de los atrapados sin poder salir del terreno y la de los conductores ajenos a la polémica que se vieron envueltos en un largo atasco.

Tras personarse las autoridades en la zona, los ocupantes transmitieron que tenían intención de quedarse dos semanas y ante la falta de un lugar fijo, optaron por ese terreno para acampar.

Dada la gravedad de los hechos, los responsables locales y departamentales se han puesto a trabajar en una posible solución, que pasaría por encontrar otro terreno cercano pero no de titularidad privada donde puedan permanecer semanas el colectivo de 140 caravanas.