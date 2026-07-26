Un conductor, obligado a pagar una multa de 280 euros por haber circulado a 1 km/h de velocidad excesiva en el trayecto de ida y a 2 km/h de velocidad excesiva en el de vuelta

Curioso suceso en Hungría. Según publica la revista Racing, un conductor ha recibido una multa tras ser captado en dos ocasiones en un intervalo de 40 minutos por superar el límite de velocidad establecido. La primera medición registró una velocidad de 66 kilómetros por hora y la segunda, de 67, en ambos casos en tramos con una velocidad máxima permitida de 50.

Pero tal y como rezala publicación, lo más destacable es que a pesar de que el exceso de velocidad fue reducido, las autoridades contabilizaron cada caso como una infracción independiente. Como consecuencia, la cuantía total de la sanción ascendió a 100.000 florines húngaros (unos 281 euros).

Los hechos

Sin embargo, no fue hasta revisar el expediente cuando se aclaró el motivo del importe de la multa. El conductor fue detectado en dos ocasiones el pasado 4 de junio y entre ambas mediciones transcurrieron menos de 40 minutos.

De este modo, en las vías afectadas estaba vigente un límite de velocidad de 50 kilómetros hora. A partir de 66, la normativa contempla la imposición de multas administrativas. No obstante, cada medición se tramita como una infracción independiente, por lo que el conductor fue sancionado por separado por ambos excesos de velocidad.

Un caso parecido

En Etes, también en Hungría, un conductor fue detectado circulando a 72 kilómetros por hora y 77 en una vía limitada a 50. La suma de ambas sanciones ascendió a 130.000 florines húngaros (unos 365 euros). De este modo, dos trayectos breves por la misma zona acabaron traduciéndose en una cuantía considerable.

En este mismo tramo, y tal como ha podido recoger el medio de comunicación, la velocidad más elevada registrada durante la campaña de controles correspondió a un conductor que circulaba a 105 kilómetros por hora el pasado 6 de junio, en un tramo donde el límite era de 50. Al superar en más del doble la velocidad permitida, el propietario del vehículo se enfrenta a una multa de 140.000 florines(393 euros), la sanción más elevada hasta ahora en este enclave.