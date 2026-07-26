Las personas que duermen sobre su lado izquierdo tienen mejor digestión

Dormir es uno de los grandes placeres de la vida. El descanso, más allá de ser considerado una de las actividades que más disfrute genera entre las personas, es crucial para el bienestar del organismo humano. Gracias a los avances científicos, con el pasar de los años se ha evidenciado que el dormir es sumamente relevante física y mentalmente.

Los hábitos diarios influyen directamente en la calidad del sueño. La dieta alimenticia, el uso de dispositivos electrónicos y el horario que tiene cada individuo para irse a la cama son algunas de las costumbres más conocidas entre nuestra sociedad.

No obstante, en este ámbito cada detalle es importante. No se trata de solamente tener prácticas sanas previo a la hora de descansar. La postura del sueño es significativa con relación a la salud, así lo informa el diario alemán Focus a través de uno de sus más recientes artículos.

Cada persona tiene su postura favorita para dormir. La posición de lado es la más popular, seguida de la boca arriba, y la posición boca abajo ocupa el tercer lugar, de acuerdo a lo expuesto por el medio de comunicación teutón.

La postura de sueño afecta la salud intestinal

Recostarse del lado derecho o izquierdo para reposar parece en primera instancia una decisión intrascendente. No obstante, los estudios científicos han determinado que quienes duermen sobre el lado derecho suelen tener problemas estomacales.

Esto se debe a que, en esta posición, el ácido estomacal puede refluir con mayor facilidad hacia el esófago. Asimismo, dormir de lado dificulta el correcto funcionamiento del páncreas, porque el estómago lo presiona.

Por el contrario, quienes descansan sobre su lado izquierdo suelen tener una digestión sana y regular, y con frecuencia menos problemas cardíacos. Todo ello tiene una explicación biológica, la cual radica en la aorta, arteria principal del cuerpo humano.

Dicho vaso sanguíneo se curva hacia la izquierda, lo que facilita el bombeo de la sangre hacia arriba en esta posición. Por lo tanto, quienes duermen sobre el lado izquierdo tienen una clara ventaja.

Los "durmientes flexibles"

Sin embargo, conforme a los especialistas, no existe una posición específica que sea más saludable que otras. La clave para obtener el mayor bienestar recae en una combinación de posturas.

Consiste en cambiar de posición varias veces por noche, lo que permite una mayor flexibilidad; se les conoce como “durmientes flexibles”. Finalmente, cabe recalcar que solamente el 10 por ciento de la población mundial ejecuta esta práctica, según los científicos.