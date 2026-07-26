Ivan Vautier, chef con estrella Michelin desde hace 23 años: "A veces hemos tenido que pelear para conservarla y ahora la devolvemos. Es raro, pero es nuestro deber"

Después de 23 años consecutivos con una estrella Michelin, pocos esperaban que Ivan Vautier anunciara que iba a renunciar a ella por voluntad propia. Sin embargo, eso es exactamente lo que hará el veterano chef francés, que cerrará a finales del verano de 2026 el restaurante gastronómico que lleva su nombre en Caen (Normandía) para emprender un proyecto completamente distinto.

La decisión ha provocado una oleada de reacciones entre clientes y profesionales de la gastronomía desde que la comunicó en redes sociales el pasado 17 de julio. Muchos han querido reservar una mesa antes del cierre definitivo del establecimiento, convertido durante décadas en uno de los referentes culinarios de la región.

"He recibido llamadas de amigos y de muchos clientes. La lista de reservas se está llenando muy rápido. No pensaba que fuéramos a recibir tanto apoyo, y eso significa que hemos hecho bien nuestro trabajo", explica el cocinero en el medio francés France3..

"Es extraño devolver una estrella Michelin"



Vautier abrió su restaurante en 1994 y consiguió la primera estrella Michelin pocos años después. Desde entonces ha conseguido mantener el reconocimiento durante más de dos décadas, algo al alcance de muy pocos establecimientos.

Pero ahora ha tomado una decisión poco habitual: comunicar personalmente a la Guía Michelin que su restaurante dejará de formar parte de la selección. "Estoy escribiendo mi carta a la Guía Michelin. Vamos a devolver la estrella el año que viene. A veces tuvimos que luchar para conservarla y ahora nos toca devolverla. Es extraño, pero forma parte de nuestro deber", afirma.

Aunque pueda parecer una renuncia sorprendente, el chef asegura que responde únicamente a un cambio de etapa personal y profesional.

Un restaurante sin estrella, pero con la misma filosofía



El último servicio del actual restaurante tendrá lugar el 22 de agosto de 2026, una fecha que el propio Vautier define como "el baile final" antes de comenzar un nuevo proyecto. En el mismo local abrirá, previsiblemente a mediados de septiembre, un restaurante inspirado en una cocina más cotidiana, con precios más accesibles y un ambiente menos condicionado por la presión de la alta gastronomía.

No aspirará a conseguir estrellas Michelin, aunque el cocinero deja claro que la calidad seguirá siendo una prioridad. Su intención es reducir el ritmo después de décadas dedicadas casi por completo a la cocina. "Llega un momento en que hay que tomarse las cosas en serio. Tengo casi 60 años y estoy constantemente en la cocina. Me parecía difícil aspirar a mantener una estrella Michelin estando un poco menos presente", reconoce.

Una decisión difícil después de tres décadas



Gran parte del equipo actual continuará trabajando junto a él en esta nueva aventura. Durante los primeros meses, Vautier seguirá muy implicado en el día a día antes de ir cediendo progresivamente la responsabilidad a su jefe de cocina. "No hay prisa. Lo más difícil fue tomar la decisión", admite.

El chef insiste en que no se trata de una retirada, sino de una forma diferente de entender la restauración en una etapa distinta de su vida.

Su historia rompe con la idea de que una estrella Michelin debe mantenerse a cualquier precio. Después de años de sacrificio para conservar uno de los mayores reconocimientos de la gastronomía mundial, Vautier ha optado por priorizar el equilibrio personal frente a la presión constante que supone cocinar cada día bajo el escrutinio de la guía roja.

Lejos de vivirlo como una derrota, considera que cerrar este capítulo es la mejor manera de seguir disfrutando de su profesión, aunque sea sin la estrella que durante más de veinte años definió su carrera.