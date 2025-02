Este animal vive el 99 por ciento de su vida bajo tierra y sale a volar cada 17 años

Es una de las especies que más desagradan a los seres humanos. El ruido que generan, su tamaño y su aspecto son bastante incómodos para las personas. Hablamos de las cigarras y su peculiar vida, mucho más larga que la de un insecto común y con un ciclo vital que llama la atención de todo el mundo.

Y es que, las cigarras se caracterizan por mantener un 'perfil bajo', se esconden en grupos en el suelo del bosque y suben por los árboles, donde se terminan asentando. En ese momento, salen de sus exoesqueletos blancos para a continuación, adoptar su forma adulta, con ojos rojos y negro carbón, al tiempo que echan a volar en grupos de miles de millones.

Sin embargo, lo más llamativo no queda aquí, ya que en este sentido, destaca que tras 17 años en los que crecen bajo el suelo y se alimentan de las raíces de los árboles, las cigarras salen a la luz para ser, más que posiblemente, ingeridos por todo tipo de animales como tortugas, mapaches y pájaros.

Como decíamos antes, su vida útil es mucho más larga que las de casi cualquier otro insecto, y pasan solo una pequeña parte de ella a la luz del sol tras unos 15-17 años. Otro de los problemas que presenta su presencia es la amenaza que esta especie supone para los manzanos y melocotoneros.

Sin embargo y pese a su aspecto -no muy apetecible-, las cigarras no son venenosas y no suponen una amenaza para los humanos. Aunque destacan por su capacidad para poner increíbles cantidades de huevos en las ramas pequeñas, algo que puede dañar o disminuir el crecimiento de los árboles jóvenes y vides, incluso hasta matarlos.

Como antídoto, muchas personas utilizan veneno para alejarlas de los árboles, aunque hay que tener especial cuidado para no tocar el árbol y así no matar otras especies como arañas o depredadores que se comen a las cigarras.

Realmente, las cigarras pueden considerarse inofensivas, aunque lo que les hace fuertes es, precisamente, el gran número de ejemplares que se reúnen. Sin embargo, el hecho de deshacerse de sus exoesqueletos les impide volar de inmediato, ya que tienen que esperarse hasta que sus alas se sequen, lo que les hace especialmente vulnerables.

Respecto a los 17 años que transcurren de su vida durante, la explicación está en el hecho de que buscan emerger desincronizados respecto a sus depredadores y así que estos no puedan hacer mella en su población.