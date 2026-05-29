María, veterinaria, explica cuáles es el snack para perros menos recomendables: "Para llegar a ese aspecto han tenido que ser muy procesados"

Todos los dueños quieren lo mejor para sus mascotas. Por ello, elegir un buen snack para sus perros es clave para su alimentación y aunque puede parecer una tarea simple, cada vez más veterinarios advierten de que no todos los productos que se venden para mascotas son igual de saludables.

María Vetican, veterinaria y divulgadora en redes sociales en la cuenta @mariavetican, ha compartido su particular ranking sobre los snacks más y menos recomendables para perros, dejando claro cuáles evitaría por completo y cuáles considera una buena opción para el entretenimiento y bienestar del animal.

Los huesos prensados

Uno de los productos que más critica la especialista son los conocidos huesos de piel prensada o "huesos de calcio", muy habituales en supermercados y tiendas para mascotas. "Lo pongo en el puesto número cuatro", explica.

Según la veterinaria, el principal problema es el alto nivel de procesamiento que necesitan estos productos para conseguir su aspecto final. "Para llegar a ese aspecto han pasado por mucho procesamientos que preferimos evitar en el día a día de nuestro peludo", señala.

Además, cuestiona el etiquetado de algunos productos que se venden como "100% calcio" cuando, en realidad, el único ingrediente que aparece es piel prensada de bovino. "Eso no tiene ningún sentido", afirma. Para María, estos snacks son ultraprocesados y además, aportan un exceso de calcio innecesario para la alimentación del perro.

El snack que jamás daría a un perro

En el último lugar de su ranking coloca algunos huesos secos y snacks con grandes cantidades de hueso, a los que directamente daría una puntuación "de menos cien". "Son peligrosos", advierte tajante.

La veterinaria explica que, al secarse, la estructura del hueso cambia y puede astillarse con facilidad. Además, muchos perros no se limitan a comer la parte carnosa o el cartílago, sino que terminan ingiriendo el hueso entero.

"Hay muchos casos de obstrucciones graves por ese cúmulo de hueso que luego no pueden expulsar bien, incluso en perros gigantes", alerta. A esto se suma el exceso de calcio y sal que aportan este tipo de productos, algo que considera totalmente innecesario en la dieta habitual de las mascotas.

Los favoritos

En el lado contrario del ranking, María destaca especialmente los snacks naturales deshidratados como nervios, tendones, orejas o trozos de carne. "Lo pongo en el top 1", asegura. Según explica, estos productos no contienen ingredientes perjudiciales y además ayudan a mantener al perro entretenido durante más tiempo gracias a la masticación.

"Les mantiene un buen rato masticando, que es lo que buscamos porque es una estimulación mental maravillosa", comenta. También valora positivamente la tráquea deshidratada, que sitúa en el segundo puesto de su clasificación. En este caso, aclara que se trata de cartílago y no de hueso, algo importante para reducir riesgos.