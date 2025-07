Muestra el sencillo truco con el móvil para saber si tu perro tiene garrapatas

Todo el mundo que tenga perro sabe lo peligroso que puede ser la llegada del calor extremo para la salud de la mascota. Ya no sólo por los efectos de las altas temperaturas, sino por un 'invitado' nada deseado, las temidas garrapatas, que proliferan en las épocas de más calor.

Estos parásitos son todo un problema para los perros, que pueden infectarse dando un simple paseo por el campo o entre arbustos, terreno donde habitan las garrapatas, que se enganchan en el pelaje de los animales. También, en ocasiones, en la piel de los humanos, que también sufren las picaduras de estos mal llamados bichos.

Dado su minúsculo tamaño, no es fácil observar a primera vista si un perro ha contraído garrapatas en el interior de su pelaje. De no actuar rápido y no eliminarlas en un primer momento, los perros pueden contraer la enfermedad de Lyme o encefalitis, infecciones transmitidas por la picadura de las garrapatas. Por ello, detectarlas cuanto antes es primordial.

Para ayudar a una tarea tan compleja en lo visual, existe un sencillo truco que cualquiera puede probar con su teléfono móvil. La solución reside en un filtro especial que se puede activar usando unas apps específicas en el smartphone.

En el caso de los usuarios de iOS, como son los Iphone, el filtro se puede activar en la app 'lupa' dentro de la sección de 'ajustes'. Una vez dentro hay que activar el control 'filtro' y una vez hecho, pulsar en 'listo'.

Cuando se active aparecerá en la pantalla del móvil un símbolo con tres círculos y los filtros correspondientes en la pantalla. De ellos hay que seleccionar el filtro llamado 'inverso'. Una vez se aplica este filtro sobre el pelaje del perro, salen a la luz todo tipo de imperfecciones, como manchas, pero también insectos y parásitos adheridos como son las garrapatas, que se hacen visibles por el contraste de color.

Para los usuarios que tengan sistema Android, el paso es similar aunque varíen algunos nombres. Basta buscar una aplicación de lupa en el buscador, descargarla y una vez abierta, seleccionar el filtro inverso, para generar el mismo contraste de color que en el caso de los iOS.