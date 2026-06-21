Poca gente lo sabe, pero la cámara del móvil tiene un detector de garrapatas que puede salvarte de un susto

Con la llegada del buen tiempo y los paseos por el campo, las garrapatas se convierten en el enemigo número uno para los perros. Cualquier persona que conviva con una mascota debe ser plenamente consciente de la gravísima amenaza que implican estos parásitos. Y es que, más allá de la molesta picadura, este tipo de arácnido actúa como vector de enfermedades severas.

Según advierte el portal especializado en salud animal Virbac, algunas de las peores afecciones que las garrapatas pueden llegar a contagiar a nuestro perro con una simple mordedura son:

Babesiosis : EDestruye los glóbulos rojos de la sangre, provocando anemias muy graves que pueden derivar en la muerte del animal. Incluso con tratamiento veterinario, el perro puede sufrir secuelas renales de por vida.

: EDestruye los glóbulos rojos de la sangre, provocando anemias muy graves que pueden derivar en la muerte del animal. Incluso con tratamiento veterinario, el perro puede sufrir secuelas renales de por vida. Ehrlichiosis : Una dura afección que puede provocar hemorragias severas, un adelgazamiento extremo, anemia e incluso ceguera o graves complicaciones neurológicas.

: Una dura afección que puede provocar hemorragias severas, un adelgazamiento extremo, anemia e incluso ceguera o graves complicaciones neurológicas. Borreliosis o enfermedad de Lyme: En este caso, la bacteria se extiende por todo el cuerpo afectando principalmente a las articulaciones, lo que suele causar episodios de cojera crónica.

El truco de la lupa: una herramienta vital en tu bolsillo

Encontrar a estos indeseables huéspedes escondidos entre el espeso pelaje de un animal suele ser como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, según ha revelado el medio tecnológico alemán Chip, solución está en nuestro bolsillo: podemos identificar con suma facilidad a las garrapatas utilizando una herramienta oculta en nuestro teléfono móvil.

El truco reside en utilizar un filtro de contraste especial al que se puede acceder mediante una aplicación preinstalada en prácticamente todos los smartphones, sin importar el sistema operativo.

Para usuarios de iOS, se puede activar en la aplicación “Lupa” de la siguiente manera:

Abre la aplicación "Lupa" (si no la encuentras, búscala en la biblioteca de apps). Toca el icono de engranaje (ajustes) en la esquina inferior y añade el control "Filtros" pulsando el símbolo '+'. Vuelve a la pantalla principal de la lupa y toca el nuevo icono de los tres círculos superpuestos. Desliza las opciones hasta seleccionar el filtro "Invertido".

El proceso para utilizar el truco en Android es muy similar:

Ve a la barra de búsqueda de tu menú o a los ajustes de accesibilidad. Escribe “Acceso directo a la lupa” y configura el acceso directo como desees. Abre esta aplicación y toca el icono de los filtros (suele aparecer en el lado derecho o inferior de la pantalla). Selecciona el filtro "Invertido" o "Colores invertidos".

¿Por qué funciona este filtro?

Con esta opción de color invertido activada en la pantalla, los pequeños parásitos "brillan" y se vuelven muchísimo más evidentes a la vista humana. Esto se debe a que el altísimo contraste aísla visualmente el tono oscuro de la garrapata frente a los colores claros o pardos del pelo del animal.

Cabe destacar que esta herramienta tecnológica también es apta para detectar garrapatas de menor tamaño, denominadas ninfas, en la piel humana, ya que pueden pasar desapercibidas a simple vista por sus diminutas dimensiones.