Un grupo de osos usa como refugio temporal una antigua estación soviética abandonada en el Ártico

En la remota Isla Kolyuchin, frente a la costa noreste de Rusia, se ha materializado un escenario único: un gran grupo de osos polares ha escogido como refugio para vivir, supuestamente de forma temporal, una antigua estación de investigación de la era soviética.

Así lo evidencian imágenes y un vídeo captados por el fotógrafo Vadim Makhorov y que ha publicado en su cuenta de Instagram @makhorov y que se han hecho ya virales. Este profesional ha utilizado un dron para realizarlas y, según sus estimaciones, unos 20 animales o más se encuentran habitando este el peculiar lugar, explica en su cuenta.

En la publicación de Makhorov, se puede observar como estos "nuevos inquilinos" exploran pasillos y habitaciones, hay osos polares mirando por las ventanas y descansando al sol. Además, se observa que, a pesar de los problemas que están teniendo estos grandes animales debido a los efectos del cambio climático en el Ártico, como el aumento del deshielo y la escasez de especies de las que se alimentan en algunas zonas, se les puede ver saludables y activos.

La isla Kolyuchin está ubicada en el mar de Chukchi, en Rusia, y estas instalaciones utilizadas ahora por estos osos polares llevan cerradas desde inicios de la década de los noventa, tras la caída de la URSS. Esta estación se dedicaba a la investigación meteorológica y polar y, en concreto, fue desmantelada en 1992, aunque los edificios ya deshabitados quedaron en pie.

Entre paseos por la isla y volteretas entre la maleza, la escena combina ruinas industriales, tundra y esta imponente de los mayores depredadores del Ártico. Estos animales han encontrado en las estructuras cerradas un lugar cómodo y seguro en el que refugiarse, según dice el fotógrafo en la publicación de la red social.

En las grabaciones de Makhorov se observa, además, cómo los osos interactúan con el dron. Algunos oseznos incluso intentan atraparlo, aunque la mayoría de los ejemplares parecen ignorar el aparato.