Una veterinaria advierte sobre los productos perfumados caseros que pueden suponer un riesgo para las mascotas

Además de cuidar elementos como la alimentación o la higiene de nuestras mascotas, también es importante vigilar otras cuestiones que pueden repercutir en su salud. Un ejemplo de ello son los productos de limpieza que utilizamos en el hogar, así como los elementos decorativos y aromáticos como las velas, los inciensos o los ambientadores, cuya composición química puede resultar tóxica para las mascotas.

Así lo afirma la doctora Suzanne Moyes, veterinaria interna de Burgess Pet Care, al diario Daily Record, quien explica que "muchos dueños de mascotas desconocen que muchos productos de limpieza comunes y otros artículos del hogar, como las velas, son tóxicos para las mascotas y representan un grave riesgo para la salud. Por ejemplo, artículos como velas, difusores de aceite y ambientadores pueden ser muy perjudiciales para todas las mascotas, pero en particular para animales pequeños".

Y es que, este tipo de productos pueden llegar a irritar sus sistemas respiratorios, por lo que, en caso de realizar una limpieza, se aconseja ventilar de vez en cuando el hogar para así mantener una "calidad de aire fresca", especialmente si convives con animales muy pequeños como una cobaya o un hámster.

En este sentido, la experta recomienda hacer tres acciones fundamentales: evitar los productos de limpieza tóxicos (como el amoníaco o el fenol), optar por métodos de limpieza naturales (limpiar con vinagre, jabón suave y agua caliente) y conocer cada cuánto se deben realizar las limpiezas (adaptándolo a las necesidades de la mascota). Por ejemplo, "en el caso de ciertas especies, las casetas de los conejos deben limpiarse semanalmente, con una limpieza puntual diaria de las zonas de arena y los comederos. Los conejos son animales limpios por naturaleza, por lo que se benefician de un mantenimiento constante", subraya la experta.

Finalmente, cabe destacar que, al igual que este tipo de productos, los perfumes y colonias tampoco se recomiendan, exceptuando aquellas que están formuladas para ellos, pues son las únicas que cuentan con ingredientes seguros para ellos. Eso sí, siempre se debe usar en pequeñas cantidades y nunca como medida sustitutiva a la higiene.