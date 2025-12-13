Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Clara Lago cuenta su momento "tierra trágame" al conocer a esta actriz española: es su mayor fan
Life
Life

Clara Lago cuenta su momento "tierra trágame" al conocer a esta actriz española: es su mayor fan

Pero no fue una, sino dos: "¡Hay dos!".

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
Clara Lago, fotografiada durante una alfombra roja.GTRES

La historia de cómo Clara Lago, conocida por sus papeles en películas de éxito como Tres metros sobre el cielo o Ocho apellidos vascos, conoció a una de sus referentes, Penélope Cruz, no tiene desperdicio. Ella mismo lo ha contado en el programa de Movistar+, Ilustres Ignorantes. Su fanatismo le viene desde bien pequeña, y ella, entre risas, ha querido compartirlo con sus seguidores.

"Desde muy pequeña he sido ultramitómana de Penélope Cruz", comienza en su intervención en el programa. "De repente, me hago actriz con 10 años, hago una película, me nominan al Goya a actriz revelación" continúa su discurso. En aquel acontecimiento, cuenta que llegó y "de repente", "abro la puerta, y veo a través del espejo, porque se estaba maquillando a Penélope, que se gira con toda naturalidad, y me dice: 'Hola, Clara'". "Me acuerdo perfectamente".

Su reacción fue la que, claramente, muchos habrían tenido en la situación de la actriz. "Me quede completamente bloqueada". "Y de repente, escucho: 'Hola, Clara', me giro y veo a Mónica [hermana de Penélope]". "Yo en ese momento no sabía que tenía una hermana, que era igual", confiesa, entre las risas de los participantes del programa, entre ellos, el actor Eduardo Casanova.

"Entonces, de repente digo: '¡Hay dos!'. Yo ya estaba cómo que me estaba dando un ictus. En ese momento, asegura que solo le salió preguntar: "¿Y por Hollywood qué tal? ¿Vas a muchas fiestas?". Las declaraciones provocaron risas y emoción a los que se encontraron en el lugar. 

Muchos de los seguidores de la actriz se han animado a comentar el suceso en redes sociales con expectación. "Es tan adorable", comenta una internauta. "La sencillez tiene mucho valor", comenta otra. "La broma del ictus fuera de lugar no tiene idea de que es pasar por uno", critica otro.

Lago tiene una larga trayectoria profesional, tanto en el cine como en la televisión española. Estuvo nominada al Goya por uno de sus primeros grandes éxitos, El viaje de Carol, pero no se lo llevó. A sus 32 años representa el presente y el futuro del cine español.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 