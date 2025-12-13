Clara Lago cuenta su momento "tierra trágame" al conocer a esta actriz española: es su mayor fan

La historia de cómo Clara Lago, conocida por sus papeles en películas de éxito como Tres metros sobre el cielo o Ocho apellidos vascos, conoció a una de sus referentes, Penélope Cruz, no tiene desperdicio. Ella mismo lo ha contado en el programa de Movistar+, Ilustres Ignorantes. Su fanatismo le viene desde bien pequeña, y ella, entre risas, ha querido compartirlo con sus seguidores.

"Desde muy pequeña he sido ultramitómana de Penélope Cruz", comienza en su intervención en el programa. "De repente, me hago actriz con 10 años, hago una película, me nominan al Goya a actriz revelación" continúa su discurso. En aquel acontecimiento, cuenta que llegó y "de repente", "abro la puerta, y veo a través del espejo, porque se estaba maquillando a Penélope, que se gira con toda naturalidad, y me dice: 'Hola, Clara'". "Me acuerdo perfectamente".

Su reacción fue la que, claramente, muchos habrían tenido en la situación de la actriz. "Me quede completamente bloqueada". "Y de repente, escucho: 'Hola, Clara', me giro y veo a Mónica [hermana de Penélope]". "Yo en ese momento no sabía que tenía una hermana, que era igual", confiesa, entre las risas de los participantes del programa, entre ellos, el actor Eduardo Casanova.

"Entonces, de repente digo: '¡Hay dos!'. Yo ya estaba cómo que me estaba dando un ictus. En ese momento, asegura que solo le salió preguntar: "¿Y por Hollywood qué tal? ¿Vas a muchas fiestas?". Las declaraciones provocaron risas y emoción a los que se encontraron en el lugar.

Muchos de los seguidores de la actriz se han animado a comentar el suceso en redes sociales con expectación. "Es tan adorable", comenta una internauta. "La sencillez tiene mucho valor", comenta otra. "La broma del ictus fuera de lugar no tiene idea de que es pasar por uno", critica otro.

Lago tiene una larga trayectoria profesional, tanto en el cine como en la televisión española. Estuvo nominada al Goya por uno de sus primeros grandes éxitos, El viaje de Carol, pero no se lo llevó. A sus 32 años representa el presente y el futuro del cine español.