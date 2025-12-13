Viaja a Suiza y descubre que su famosa red de trenes nació por la obsesión con un dulce: "Lo llamaban el pastelito español"

Suiza es sinónimo de calidad de vida, aunque cara y que todo funcione como un reloj, nunca mejor dicho, como potencia relojera que es. Una de sus joyas de la corona es su red ferroviaria, aunque lo tienen fácil en cuanto a los paisajes idílicos que se ven por la ventana, pero es que además son bonitos, limpios y puntuales, llegando a todos los rincones de un país tan montañoso. Pero España también tuvo que ver con toda esta historia...

Al llegar a Suiza piensas en montañas, lagos y relojes… pero seguramente no en bollería. Sin embargo, una parte clave de la historia ferroviaria del país nació precisamente de una obsesión con un dulce. O, como cuenta el viajero del vídeo, "toda esta historia de los trenes suizos, de los que los suizos están tan orgullosos, empezó con un tren que no es de coña, se llamaba el tren del pastelito español".

A partir de esa anécdota, Suiza ha construido una de las redes de trenes más puntuales y densas del mundo, hasta el punto de que en 2024 el 93,2% de los trenes de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) llegaron a tiempo, y "puntual" significa menos de 3 minutos de retraso, según publicó Swissinfo.ch.

Hoy puedes subirte al GoldenPass Express, cruzar el país con un solo billete gracias al Swiss Travel Pass y comprobar tú mismo si esa fama está justificada. Como dice el propio creador del vídeo, el youtuber Enrique Álex, con 604.000 suscriptores, nada más empezar, "Aló, bienvenidos a Suiza, hogar de pueblecitos perdidos entre las montañas […] y de los trenes más puntuales del mundo". El objetivo es que entiendas la historia, sepas cómo moverte y aproveches al máximo cada trayecto en tren en tu viaje.

Del "pastelito español" a la primera línea de tren suiza

Este concepto tan curioso se apoya en un hecho histórico real. En el siglo XIX, la élite de Zúrich estaba enganchada a unos pequeños hojaldres llamados Spanisch Brötli, cuya receta llegó desde el sur de Europa y se consolidó en la localidad de Baden, a unos 25 kilómetros de la ciudad. Los sirvientes tenían que caminar de noche hasta allí para que sus señores pudieran desayunar el dulce recién hecho. No hay mayor motivación que el placer culinario.

"Resulta que en el siglo XIX los suizos estaban obsesionados con un pastel que se hacía en Milán, que era como una especie de hojaldre. Estaban tan obsesionados con este dulce que la gente rica mandaba a sus caballos y a sus emisarios […] para que los trajesen por la noche y los tuviesen ellos ahí en Zúrich desayunando su pastelito español", relata Enrique. La precisión geográfica es discutible, pero el fondo es el mismo: un capricho gastronómico disparó una revolución logística.

Así, en 1847 se inauguró la línea Zúrich–Baden, el primer ferrocarril construido íntegramente en suelo suizo. El tren fue bautizado popularmente como Spanisch-Brötli-Bahn , literalmente el "tren del pastelito español", porque permitía traer los dulces en unos 45 minutos en lugar de varias horas a pie. "Imaginaos la revolución cuando se construye el primer tren que une estas dos ciudades y tienen el pastelito sin enviar sus emisarios, sin caballos y todo el mundo lo puede tener calentito por la mañana en 45 minutos", añade.

Pues sí, ese pequeño lujo de desayuno fue el germen de una cultura ferroviaria que hoy mueve millones de pasajeros al año y ha convertido al tren en el eje de la movilidad diaria en Suiza.

Golosos, pero que no se pierda la puntualidad

O mejor lo podemos tomar por si hay un tren que quieres que sea puntual, es el que te lleva a tus dulces favoritos, salivando mientras miras el reloj. Pero es mucho más: aparte del dulce, la otra gran obsesión suiza son los relojes, y no solo los de muñeca. Enrique Álex aprovecha para explicar que "en las estaciones de tren de Suiza hay 3.000 relojes. 3.000 relojes que están todos sincronizados con uno que está en la estación central de Zúrich".

No es un detalle estético: la iconografía del reloj de estación suizo forma parte del sistema de puntualidad. El segundero tarda 58,5 segundos en dar la vuelta y, como cuenta el viajero, "cuando la manilla del segundero llega hasta arriba se queda parada un segundo y medio […] porque espera un impulso eléctrico desde ese reloj de Zúrich que llega cada minuto y entonces le dice, puedes mover el minutero y empezar a mover el segundero de nuevo".