Jordi Évole habla de Robe y recuerda lo que le dijo a Broncano en una de sus últimas entrevistas

El periodista Jordi Évole, ganador de tres Premios Ondas, en 2008, 2011 y 2019, Premio Ciudad de Barcelona en 2011 y Premio Manuel Vázquez Montalbán al periodismo cultural y político en 2012, ha dedicado su columna semanal en el diario La Vanguardia a la figura de Robe Iniesta, cantante de Extremoduro, que falleció el pasado miércoles a los 63 años.

Su primera reacción a la noticia, a través de la red social X, fue dejar una frase de una de las canciones de Extremoduro, Ama, ama, y ensancha el alma. "Hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas pezuñas", aseguró.

Este sábado, ha querido recordar la carrera de Robe Iniesta y lo ha hecho con su tono habitual. "Robe. Sin acento en la e. Si fuese un verbo conjugado, sería la 1.ª o 3.ª persona del singular del presente de subjuntivo del verbo robar, muy utilizado esta semana en demasiadas informaciones. Por momentos ha parecido que, entre corruptos, corruptores y acosadores, se iba todo a tomar por culo", ha iniciado.

Tras ello, Évole ha recordado lo que Robe Iniesta le contó a David Broncano en La Resistencia, en una de sus últimas entrevistas. "Reivindicaba el uso más frecuente del 'iros a tomar por culo', así, sin matices. Sin rodeos", ha contado.

"Iros todos a tomar por culo fue el título del primer disco en directo de Extremoduro. No sé si iba dedicado a alguien en especial, pero estos días muchos lo habríamos adoptado como eslogan. Era 1996, y Extremoduro ya lo petaba. Habían llegado a lo más alto sin promoción, sin marketing, saliendo de los márgenes, sin radiofórmulas que los pinchasen", ha defendido.

Évole ha destacado que fue un éxito "contra pronóstico" y "se habían colado por alguna rendija mal sellada del sistema". "Míticos fueron sus conciertos en los que no se sabía ni cuántos ni en qué estado iban a aparecer los miembros del grupo en el escenario. Y ni así fracasaron", ha razonado.

El periodista ha recordado el día que coincidió con él y Estopa en el Sant Jordi. "Había algo místico en él, como si viniese de otra dimensión. No nos salían las palabras. David, casi balbuceando, le contó que su sueño sería hacer una canción a dúo con él. Robe, con elegancia, le contestó que no le gustaban mucho esas cosas. Entonces vi mi oportunidad. Y una entrevista conmigo, ¿la harías? ¿Contigo? Contigo menos", ha revelado.

"Esta semana he contemplado, a veces con asombro, una ola tremenda de reconocimiento al que sin duda ya es uno de los grandes compositores y poetas de este país. Se ha hablado mucho y bien de Robe", ha puesto en valor, antes de asegurar que una de sus actuaciones terminaba con "el Robe asesinado por su guitarrista ataviado con un tricornio".

"Por menos algunos que estos días lo han ensalzado le hubiesen llevado a la Audiencia Nacional. Pues eso, que nos podemos ir todos a tomar por culo", ha cerrado su columna en La Vanguardia.