Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Fernando, médico: "No hay que pensar que por tomar una copa de alcohol normal y otra low cost, se tendrá resaca con la segunda y con la primera, no"
Salud
Salud

Fernando, médico: "No hay que pensar que por tomar una copa de alcohol normal y otra low cost, se tendrá resaca con la segunda y con la primera, no"

Uno de los mitos más extendidos en cuanto al consumo de alcohol.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de una mujer con resacaGetty Images

En el universo del alcohol conviven infinidad de opciones: distintos tipos, calidades, procesos de elaboración y rangos de precio que van desde las bebidas premium hasta las más económicas. En ese amplio abanico, las opciones low cost suelen despertar dudas y mitos sobre su seguridad y sobre cómo afectan al organismo. Es aquí donde surge una pregunta recurrente: ¿es realmente peor el alcohol barato o simplemente distinto?

A partir de ahí, entra en escena la voz experta de Fernando Alonso Ecenarro, médico y vocal de la Junta Directiva de Socidrogalcohol, quien ayuda a desmontar algunos de los mitos más extendidos sobre el alcohol barato. El especialista aclara qué puede considerarse realmente garrafón, qué diferencia a una bebida económica legal de una adulterada y por qué el precio no determina, por sí solo, la intensidad de la resaca ni los efectos en el organismo.

Es por ello que ha puesto en contexto una creencia muy extendida: que una copa de “garrafón” provoca inevitablemente una resaca peor que una bebida de mayor precio. “No se puede pensar que por tomar una copa de alcohol normal y otra low cost, se tendrá resaca con la segunda y con la primera, no”, explica en declaraciones recogidas por Cuídate Plus. Según el experto, lo decisivo es la cantidad de alcohol ingerida.

  Un joven bebiendo alcoholGetty Images/iStockphoto

El alcohol de garrafón

El término “garrafón” suele usarse de forma ambigua en la calle. En muchos casos se aplica a bebidas low cost que sí están dentro del mercado y cumplen trazabilidad y etiquetado, pero en su sentido más peligroso describe licores que han eludido controles sanitarios. Es decir, productos no regulados que pueden contener impurezas o aditivos tóxicos. Fernando Alonso enfatiza esa distinción y alerta sobre los riesgos del alcohol que no ha pasado los filtros legales.

Cuando se trata de alcohol ilegal entra en juego un riesgo distinto: la adulteración con sustancias como el metanol. Este líquido es altamente tóxico, sus síntomas iniciales pueden confundirse con una intoxicación alcohólica habitual, pero su metabolización puede causar alteraciones visuales, cefalea persistente o vómitos. Según Alonso, “las dosis muy elevadas pueden llevar incluso a la muerte”, por lo que mejor no consumir alcohol de procedencia dudosa.

Más allá de si una botella es cara o barata, el consumo habitual de alcohol incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, como diversos tipos de cáncer, enfermedades hepáticas, cardiovasculares y trastornos neurológicos, entre otros. Reducir o dejar el alcohol aporta beneficios que empiezan a notarse pronto, tales como un mejor sueño o una mayor claridad mental, así como, con el tiempo, disminuyen las probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas asociadas a su consumo. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 