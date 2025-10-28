Penélope Cruz revela la divertida reacción de sus hijos tras colarse en los conciertos de Bad Bunny

Son muchos los famosos que han pasado por "la casita" de Bad Bunny durante su residencia en El Choli de Puerto Rico. Sin embargo, si alguien marcó un hito esa fue Penélope Cruz, que con su grito "acho PR es otra cosa" del tema Voy a llevarte pa' PR se convirtió automáticamente en viral.

Pero también llamó la atención de sus hijos. Tal y como ha contado en una entrevista con la revista Elle, Cruz recibió la "aceptación" de sus dos pequeños, Leo, de 14 años, y Luna, de 12 años.

"Me pasó una cosa muy graciosa porque cuando tienes adolescentes es que nada de lo que haces les parece suficientemente guay, pero el día que dije el 'Acho, PR es otra cosa' por el micrófono, después me dijeron: 'Por fin eres cool'. Ahora sí, mamá", ha recordado.

"Además, es algo que hice por mí y para mí, pero además me llevé como la aprobación de mis niños, bueno, adolescentes. Me reí muchísimo, porque fue una reacción, sobre todo de la pequeña, que le salió del alma", ha añadido.

La actriz, que recogió hace 10 días el Icon Award de la Academy Museum Gala en Los Ángeles, ha recordado también en su entrevista los sacrificios y los cambios que ha tenido que hacer para poder conciliar su trabajo con la crianza. De hecho, ha enfatizado que no se arrepiente de haber renunciado a determinados trabajos cuando nacieron y eran pequeños.

"El tener la posibilidad de poder seguir con mi trabajo, pero no tener que separarme de ellos nunca, y eso sí que significa tener que decir que no a muchas cosas; pero eso para mí no es un sacrificio, porque después de haber trabajado tantos años, el mayor premio es poder seguir un ritmo que yo pueda compaginar las dos cosas", ha recordado la intérprete que actualmente se encuentra trabajando con Los Javis para su próxima película Bola negra.