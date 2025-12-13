Elixabete, psicóloga dice cómo evitar conflictos en Navidad: "Dar prioridad al bienestar de otros"

Seis de cada diez adultos sufren situaciones de estrés y ansiedad en estas fechas navideñas, según los datos del quinto Estudio sobre el Estrés y la Navidad ,de Nascia, según publica la revista Psicólogos. Y añade que "los gastos en la economía familiar y los compromisos sociales son dos de los factores que más contribuyen a incrementar" los conflictos. Los nervios, además, pueden aumentar por "los malos hábitos alimenticios y la ausencia de ejercicio", advierte el informe.

La cuestión es cómo evitar estas situaciones. Entre las respuestas están evitar las típicas preguntas y comentarios incómodos entre familiares o amigos, así como intentar tener respuestas asertivas para todo: desde comentarios sobre el aspecto físico, hasta las habituales preguntas sobre la soltería o los niños, todo tiene una respuesta para no ir de cabeza a una discusión desagradable.

De ello, por ejemplo, habla Elixabete Blanco, psicóloga del Centro Integral de Psicología Ongizate, recomienda que, ante los encuentros familiares, "hay que ser asertivo y poner límites". "Es una tradición bonita para muchos, pero no para todo el mundo", así que "ante algo temporal y, a veces, obligado, se pueden poner límites sanos sin obligarse a nada que pueda tener graves consecuencias solo por no decir que no".

Blanco desgrana que "aunque no todo el mundo lo entienda y haya gente que se pueda enfadar, a veces la mejor pauta es no pasar estas situaciones". Y ante el hecho de que no haya alternativa ni posibilidad de rehuir las cenas de Navidad, la psicóloga apunta a que "hay que hacer un trabajo fisiológico para conocer esa ansiedad".

Entre las soluciones, sobre todo si existen conflictos previos, los expertos insisten en que conviene pedir pautas personalizadas a un profesional, aprender qué cosas calman ante esta situación (como la música, alejarse un momento...), así como preparase para la situación para prever intentar que todo salga bien.