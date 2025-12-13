Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Elixabete, psicóloga dice cómo evitar conflictos en Navidad: "Dar prioridad al bienestar de otros"
Navidad

Elixabete, psicóloga dice cómo evitar conflictos en Navidad: "Dar prioridad al bienestar de otros"

Conviene ser asertivos y, en el caso de que necesitemos ayuda, preguntemos a un especialistas pautas que nos ayudarán a afrontar y evitar situaciones incómodas.

Una familia celebrando una comida de Navidad.Getty Images

Seis de cada diez adultos sufren situaciones de estrés y ansiedad en estas fechas navideñas, según los datos del quinto Estudio sobre el Estrés y la Navidad ,de Nascia, según publica la revista Psicólogos. Y añade que  "los gastos en la economía familiar y los compromisos sociales son dos de los factores que más contribuyen a incrementar" los conflictos. Los nervios, además, pueden aumentar por "los malos hábitos alimenticios y la ausencia de ejercicio", advierte el informe.

La cuestión es cómo evitar estas situaciones. Entre las respuestas están evitar las típicas preguntas y comentarios incómodos entre familiares o amigos, así como intentar tener respuestas asertivas para todo: desde comentarios sobre el aspecto físico, hasta las habituales preguntas sobre la soltería o los niños, todo tiene una respuesta para no ir de cabeza a una discusión desagradable.

De ello, por ejemplo, habla Elixabete Blanco, psicóloga del Centro Integral de Psicología Ongizate, recomienda que, ante los encuentros familiares, "hay que ser asertivo y poner límites". "Es una tradición bonita para muchos, pero no para todo el mundo", así que "ante algo temporal y, a veces, obligado, se pueden poner límites sanos sin obligarse a nada que pueda tener graves consecuencias solo por no decir que no".

Blanco desgrana que "aunque no todo el mundo lo entienda y haya gente que se pueda enfadar, a veces la mejor pauta es no pasar estas situaciones". Y ante el hecho de que no haya alternativa ni posibilidad de rehuir las cenas de Navidad, la psicóloga apunta a que "hay que hacer un trabajo fisiológico para conocer esa ansiedad". 

Entre las soluciones, sobre todo si existen conflictos previos, los expertos insisten en que conviene pedir pautas personalizadas a un profesional, aprender qué cosas calman ante esta situación (como la música, alejarse un momento...), así como preparase para la situación para prever intentar que todo salga bien.

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 