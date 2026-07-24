Cómo funcionan las lavadoras de oro del Danubio: "En una semana se puede lavar suficiente oro para una cadena pequeña"

Lo que para la mayoría de las personas es simplemente arena y grava en la orilla del Danubio, para algunos aficionados a la búsqueda de oro representa la posibilidad de encontrar diminutas partículas del metal precioso. Aunque la imagen de grandes pepitas pertenece más al imaginario de la fiebre del oro, en este río europeo la realidad es muy distinta, pues el oro aparece en forma de finísimos granos que solo pueden recuperarse con paciencia, experiencia y la técnica adecuada.

Dos buscadores de oro que practican esta actividad desde hace años explican al diario 'Paramèter' que, desde hace aproximadamente un año, realizan juntos salidas a una isla del Danubio, donde dedican parte de su tiempo libre a este pasatiempo.

La herramienta principal ya no es la tradicional tela que se utilizaba antiguamente para separar el oro de los sedimentos. En su lugar, emplean una mesa de lavado fabricada de forma artesanal. Sobre ella vierten la mezcla de arena y grava extraída del río mientras una pequeña bomba hace circular agua de forma constante. Gracias a una superficie de goma especial, las diminutas partículas de oro quedan retenidas, mientras el resto del material es arrastrado por la corriente.

Este sistema, explican, permite obtener un concentrado con menos impurezas que los métodos tradicionales. El material recuperado alcanza en el lugar una pureza cercana al 70%, aunque el proceso de refinado continúa posteriormente en casa hasta obtener oro completamente limpio, que conservan en pequeños recipientes.

El oro procedente del Danubio destaca además por su elevada calidad. Según los buscadores, su pureza oscila entre los 23,50 y los 23,70 quilates, una cifra muy superior a la de otros yacimientos de la región.

"En una semana se puede lavar suficiente oro para una cadena pequeña"

Los resultados, sin embargo, dependen de numerosos factores. El nivel del agua, la cantidad de sedimentos y la elección del punto de extracción condicionan el éxito de cada jornada. En un buen día, tras entre siete y ocho horas de trabajo, es posible reunir alrededor de un gramo de oro. Si esas condiciones favorables se mantuvieran durante toda una semana de trabajo, calculan que podría obtenerse el metal suficiente para fabricar una pequeña cadena maciza. "En una semana se puede lavar suficiente oro para una cadena pequeña", aseguran al diario citado.

A pesar de ello, los aficionados insisten en que nadie se hace millonario buscando oro en el Danubio. Los granos son extremadamente pequeños y el proceso requiere muchas horas de esfuerzo. De hecho, recuerdan que hace años era más sencillo encontrar mayores cantidades, pero el volumen de oro transportado por el río ha disminuido debido a factores como la alteración del flujo natural de sedimentos, la construcción de infraestructuras hidroeléctricas y la reducción de las precipitaciones.

El origen de ese oro se encuentra cientos de kilómetros aguas arriba

Las corrientes del Danubio erosionan rocas de la Selva Negra, en Alemania, y arrastran los sedimentos a lo largo del cauce. Durante ese recorrido, las partículas de oro se fragmentan progresivamente hasta convertirse en diminutos granos, muy difíciles de recuperar.

Aunque muchas personas prueban suerte con una batea, quienes llevan años dedicándose a esta actividad sostienen que la experiencia es fundamental. Conocer los lugares adecuados, interpretar el comportamiento del río y dominar la técnica resulta fundamental para encontrar esos pequeños tesoros que el Danubio sigue escondiendo bajo su grava.