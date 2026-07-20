La verdad tras la bolsa de plástico de Cucurella: "Lleva la Copa del Mundo como si fuese un kilo de tomates"

Una de las imágenes de la final la protagonizó Marc Cucurella. El lateral de la selección apareció en zona mixta cargando con una bolsa de plástico transparente. Dentro, la supuesta Copa del Mundo.

Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios que señalaban la anécdota: "Lo de la copa en la bolsa me encanta", "Lleva la Copa del Mundo como si fuese un kilo de tomates", "La Copa del Mundo llegó en un bolso fino de Louis Vuitton y Cucu se la lleva en una bolsa", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

También hay quien critica al futbolista español por lo que consideran "una falta de respeto". Lo cierto es que la situación es llamativa. ¿Imaginas que la selección hubiese transportado el preciado trofeo de esa manera?

Pero... nada más lejos de la realidad. La copa que levantó Rodri ante la mirada de todo el planeta y que ya se encuentra en Madrid, no era la que Cucurella llevaba en la bolsa de plástico. En realidad, se trataba de una réplica hecha con Lego.

Durante los partidos del Mundial, sobre todo en las rondas finales, es habitual ver a aficionados con réplicas del trofeo en el estadio. También es algo recurrente en las celebraciones del equipo que ha conseguido el título. Si saliste anoche en tu ciudad, es seguro que vieses más de una. Y eso, ni más ni menos, es lo que portaba Cucurella.

Al fin y al cabo, era imposible que transportase así una pieza de tanto valor. El trofeo stá hecho de 6,175 kilogramos de oro de 18 quilates. Tiene un valor de 20 millones de dólares y la FIFA lo custodia en una bóveda en Suiza. Es decir, la Federación no va a quedárselo, tendrá que devolverlo una vez finalicen las celebraciones.

En cuanto a la réplica de Lego, tiene un precio de 180 euros y está construida con 2842 piezas. La marca lo recomienda para "niños, niñas y aficionados al fútbol". El modelo coleccionable es una réplica idéntica del trofeo.