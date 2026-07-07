Por qué los futbolistas del Mundial juegan con las medias agujereadas: la ciencia no encuentra ninguna ventaja y apunta a otra explicación

Es una de las imágenes que más está llamando la atención durante el Mundial 2026. Algunos futbolistas (como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Conor Gallagher, Leroy Sané o Kyle Walker) están optando por disputar los partidos con las medias agujereadas.

Cabe destacar que no se trata de algo que se esté viendo únicamente en este torneo. En las competiciones de clubes también se ha podido observar a múltiples jugadores que hacen agujeros en la parte trasera de sus medias.

La pregunta que todos se hacen es cuál es el motivo de que los futbolistas tomen esa decisión, ya que las medias están diseñadas para mantener las espinilleras en su sitio y dotar al tobillo, al arco del pie y a la pantorrilla de la sujeción necesaria. Igualmente, ayudan a regular la humedad y reducen el movimiento del pie dentro de la bota para mejorar la estabilidad.

La realidad es que la ciencia no ha encontrado ninguna ventaja al cortar las medias. Sin embargo, tal y como informa Wired, numerosos futbolistas se han quejado de que los calcetines aprietan demasiado y causan una sensación de hormigueo y entumecimiento en la zona de la pantorrilla.

Esa percepción de incomodidad tiene un componente biomecánico. Desde el mencionado medio explican que "durante un sprint o un cambio de dirección, el músculo más grande de la pantorrilla se contrae y aumenta de grosor para generar la fuerza que impulsa al deportista hacia delante. Para algunos, la expansión repetida del músculo basta para crear una sensación de presión cuando el calcetín ejerce una compresión constante sobre la pantorrilla".

En ese sentido, cabe destacar que en el deporte de élite tener una sensación de incomodidad puede llegar a afectar negativamente a la confianza con la que se compite. En el caso de las medias, los jugadores que las agujerean lo hacen debido a que sienten que la prenda limita sus movimientos. Por lo tanto, cortar las medias tiene un efecto principalmente psicológico en los futbolistas.