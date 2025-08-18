Arranca el plan de una cadena de supermercados para recompensar con 1 euro a los clientes que delaten hurtos

La cadena de supermercados Iceland recompensará económicamente a los clientes que denuncien los hurtos que se puedan llegar a producir en sus establecimientos. Se trata de una estrategia que ha comenzado a implantar la cadena islandesa como parte de los esfuerzos que se están llevando a cabo para mitigar la creciente oleada de robos que se está produciendo en el país y que afecta a numerosos locales.

El presidente de la empresa, Richard Walker, aseguró que cada cliente que denunciara un robo en alguno de sus supermercados recibiría un euro en su tarjeta Iceland Bonus, una forma para incentivar la denuncia de los hurtos tan crecientes en los últimos meses. Según el directivo, esta circunstancia delictiva no sólo afecta a la situación económica de la compañía, sino también en sus márgenes de maniobra para poder reducir los precios e incrementar el salario de sus trabajadores.

Además, estima que el robo en tiendas cuesta al rededor de 20 millones al año, una cifra significativa que ha obligado a la empresa a empezar a plantear medidas para tratar de evitar las pérdidas.

En conversaciones con la BBC, el supermercado aseguró que no haría falta la detención de los ladrones para ingresar la "recompensa", tan sólo con informar y que se verifique esa acción delictiva sería suficiente para adquirir ese euro. "Estamos incitando a nuestros clientes leales a ayudar a hacer sonar la alarma, y si ayudan a atrapar a un ladrón, recargaremos su tarjeta de bonificación para gastar en la tienda", dijo el presidente de la compañía en un comunicado a la ciudadanía.

Este incremento de los hurtos no sólo afecta a Islandia y los supermercados que abundan en la zona, sino que también afecta a otros países como en Inglaterra o Gales. Además, el Gobierno se ha comprometido a aumentar la vigilancia policial en los barrios, incrementando así en miles de efectivos para la primavera de 2026.