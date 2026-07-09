Avería del sistema del motor en el Ford Focus y cómo solucionarla sin gastar de más

El aviso de avería en el Ford Focus ha cambiado por completo la forma de ir al taller, ya que las viejas costumbres de sustituir piezas por pura intuición ya no funcionan con la electrónica actual. Muchos conductores entran en pánico y compran repuestos caros o cambian el aceite de motor a toda prisa al ver el mensaje de "Fallo del sistema del motor", sin saber que un diagnóstico electrónico a tiempo puede ahorrar cientos de euros.

Este mensaje de alerta suele estar provocado por fallos en la mezcla de aire, bujías defectuosas, suciedad en el cuerpo de mariposa o por la obstrucción de la válvula EGR y el filtro de partículas en las versiones diésel. Sin embargo, en España ocurre un fenómeno muy común con el Ford Focus de segunda generación (Mk2), donde este aviso se debe muy frecuentemente a un problema eléctrico en las soldaduras del cuadro de instrumentos y no a un daño mecánico o a una falta de lubricación por el aceite de motor.

Para solucionar este problema de forma eficaz, el primer paso es mantener la calma y realizar una lectura de códigos con un escáner de diagnosis OBD2. Dependiendo de si el coche reduce su potencia de forma automática (modo de emergencia) o si las agujas del cuadro se caen por completo, la reparación variará desde repasar las conexiones eléctricas de la pantalla hasta sustituir sensores específicos o limpiar los sistemas de anticontaminación.

Qué testigos y luces avisan de un fallo en el coche

El coche utiliza diferentes señales visuales en el cuadro para avisar de que algo no funciona bien. Aprender a distinguirlas ayuda a evitar averías más graves.

• Testigo Check Engine (icono amarillo de motor). Si se queda encendido de forma fija, indica un fallo en la combustión o en el sistema de escape (como la sonda lambda o el catalizador). El coche puede seguir circulando, pero consumirá más. Si este testigo parpadea, la situación es grave porque hay fallos de encendido que pueden destruir el catalizador. Detén el vehículo cuanto antes.

• Mensaje de texto en la pantalla. Avisos como "Avería motor", "Motor averiado" o "Fallo del sistema del motor". En muchas ocasiones vienen acompañados del mensaje "Aceleración reducida".

• Guiones en el cuentakilómetros. Si en lugar de los kilómetros del coche aparecen guiones («- - - - - -»), es un síntoma claro de que los módulos del vehículo han dejado de comunicarse entre sí.

• El efecto árbol de Navidad en el Focus Mk2. En la segunda generación de este modelo, fabricada entre 2004 y 2011, es un fallo clásico que de repente se enciendan varios testigos a la vez (motor, ESP, freno de mano) y las agujas del velocímetro y del tacómetro caigan a cero. Esto se debe casi siempre a soldaduras agrietadas dentro del propio cuadro de instrumentos.

Si se enciende el testigo rojo de la presión de aceite o el de la temperatura del motor, detén el vehículo inmediatamente en un lugar seguro y apaga el motor. Seguir circulando dañará el componente de forma irreversible.

Síntomas de avería según el año de tu Ford Focus

Las averías pueden manifestarse de formas muy diferentes según el año de fabricación del vehículo y el tipo de combustible (gasolina o diésel). En la siguiente tabla se resumen las situaciones más habituales.

Principales averías y modelos más afectados.

Principales causas mecánicas y eléctricas detrás del aviso

Cuando el ordenador de a bordo detecta un valor fuera de lo normal, activa el aviso de fallo del sistema del motor por seguridad. Las causas reales más frecuentes detectadas por los especialistas se dividen en problemas mecánicos y eléctricos.

Por un lado encontramos los fallos en la mezcla de aire y combustible. Si hay un manguito de admisión agrietado, entrará aire que el sistema no puede medir, empobreciendo la mezcla y haciendo que el motor falle o dé tirones.

En los motores de gasolina son habituales los problemas de encendido por bujías desgastadas, cables en mal estado o bobinas de encendido defectuosas que generan una chispa débil. En el caso de los diésel, la acumulación de carbonilla en la válvula EGR o un filtro de partículas (DPF) taponado por realizar trayectos demasiado cortos por ciudad son los culpables habituales. Además, también influyen los fallos en las pistas del pedal del acelerador electrónico o la suciedad en el cuerpo de mariposa.

Por otro lado, las causas eléctricas juegan un papel crucial. Una batería vieja o bornes sulfatados provocan caídas de tensión que confunden a las centralitas. Asimismo, los fallos de comunicación en la red interna del coche (la red CAN, asociada al código de error U1900) suelen originarse en el conector del cuadro de instrumentos y no por un daño real bajo el capó.

Pasos recomendados si salta la alerta en el cuadro de mandos

Si te encuentras con este mensaje mientras conduces, sigue estos pasos para gestionar la situación sin empeorar las cosas.

1. Detén el coche y reinicia

Busca un lugar seguro, aparca y apaga el motor. Espera un par de minutos y vuelve a arrancar. Si el aviso desaparece, ha podido tratarse de una caída de tensión puntual en el sistema eléctrico. Si vuelve a aparecer al poco tiempo o tras conducir sobre un bache, el fallo es real.

2. Utiliza el modo test oculto de Ford

Muchos conductores no saben que el Ford Focus permite ver ciertos códigos de error sin usar herramientas externas.

• En el Focus Mk2: mantén pulsado el botón SET/RESET (o el botón OK del volante, según la versión), pon el contacto del coche sin arrancar y espera a que la pantalla muestre la palabra TEST. Suelta el botón y púlsalo repetidamente hasta encontrar la sección DTC.

• En el Focus Mk3: el proceso es idéntico, manteniendo pulsado el botón OK del volante antes de poner el contacto.

• Si aparece NONE, no hay códigos guardados en esa sección. Si aparece un código alfanumérico (por ejemplo, P0301), apúntalo para saber qué componente está fallando.

3. Realiza una diagnosis OBD2

Lo más recomendable es conectar un lector de códigos en el puerto del coche. Si la máquina muestra códigos como U1900 o U0155, concéntrate en revisar fusibles, cableados y el cuadro de mandos antes de gastar dinero en componentes mecánicos. Si el código es el P1260, el problema está en el inmovilizador antirrobo o en la llave, no en el motor.

Fallos comunes que cometen los conductores al intentar arreglarlo

Para solucionar la avería de forma económica y definitiva, evita caer en las prácticas erróneas más comunes de muchos propietarios.

Desconectar la batería para borrar el fallo. Quitar el borne negativo borrará la luz del cuadro temporalmente, pero no repara el daño. Además, perderás los valores de adaptación de la centralita, haciendo que el coche funcione de forma inestable durante los primeros kilómetros tras volver a conectarla.

Lavar el motor con agua a presión. Es muy común que el agua se filtre en los pozos de las bujías (a veces debido también a fugas en las boquillas del limpiaparabrisas) o humedezca conectores sensibles, provocando cortocircuitos y fallos de encendido.

Circular de forma prolongada en modo de emergencia. Cuando el coche limita su potencia para protegerse, conducir así durante días o semanas puede acabar destruyendo el catalizador o saturando por completo el filtro de partículas diésel.

Comprar sensores de marcas desconocidas. El sistema electrónico del Ford Focus es bastante sensible. Instalar sensores de calidad dudosa para ahorrar unos euros suele provocar que el mismo fallo reaparezca a las pocas semanas. Es preferible optar siempre por recambios de marcas reconocidas.

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