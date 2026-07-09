Aprenden más rápido que otras razas: estos perros son famosos por ser los más limpios

La limpieza de un perro no depende únicamente de la raza. Existen otros factores, como la educación o las rutinas, que también repercuten a la hora de que una mascota aprenda a hacer sus necesidades en el lugar adecuado y mantenga buenos hábitos.

De hecho, según la publicación francesa TF1, un cachorro suele tardar entre tres y seis meses en controlar completamente sus hábitos de higiene, siempre que reciba un entrenamiento constante. Durante ese tiempo es fundamental establecer horarios para los paseos, premiar los comportamientos correctos y tener paciencia.

A pesar de ello, sí que es cierto que existen algunas razas que son reconocidas por aprender estas normas con mayor rapidez y que además exigen un menor mantenimiento en el día a día. A continuación, mencionamos algunos ejemplos que destacan por contar con esta cualidad.

Algunos ejemplos de razas pequeñas: el Caniche o el Chihuahua

Entre las razas pequeñas que mejor se adaptan a este aprendizaje se encuentran el Chihuahua, el Cavalier King Charles Spaniel y el Caniche. Este último, además, tiene una ventaja añadida: apenas pierde pelo, una característica que también comparte el Bichón Frisé. En el caso de esta raza, aunque el aprendizaje puede requerir algo más de tiempo, responde mejor cuando dispone de salidas frecuentes al exterior.

Chihuahua envuelto en una manta en el frío Mesquita & Pollyana

El terrier del Congo, una raza muy presumida

Otro de los perros que suele sorprender por su limpieza es el Basenji. Conocido también como terrier del Congo, dedica parte de su tiempo a acicalarse de forma muy similar a los gatos y su pelaje corto evita que la suciedad se adhiera con facilidad. Sin embargo, necesita paseos regulares, ya que no suele adaptarse al uso de bandejas higiénicas.

Basenji. Mark Vidad / Getty

El galgo afgano o el lebrer escocés apenas sueltan pelo

En el grupo de los perros medianos y grandes también hay razas que destacan por su facilidad para mantener una buena higiene. Los distintos tipos de lebreles, como el galgo afgano o el lebrel escocés, apenas sueltan pelo y suelen responder bien al adiestramiento cuando se trabaja desde una edad temprana.

Perro de la raza lebrel escocés. Getty Images/iStockphoto

El Weimaraner y el Dálmata, otros ejemplos

El Weimaraner y el Dálmata también figuran entre las opciones más recomendadas. Su pelo corto facilita el cuidado diario y, gracias a su inteligencia, pueden aprender con rapidez las rutinas de higiene si reciben una educación firme y constante.

Cachorro de dálmata bostezando. Getty Images

Los Labrador Retriever y Golden Retriever completan la lista

Los Labrador Retriever y Golden Retriever completan la lista. Aunque disfrutan jugando al aire libre e incluso revolcándose en la hierba o el barro, destacan por su gran capacidad de aprendizaje. Con una buena educación y ejercicio diario, suelen adquirir rápidamente los hábitos necesarios para convivir dentro de casa.

Un perro labrador retriever amarillo sonríe mientras descansa sobre un banco de madera al aire libre en un día soleado. Getty Images

A pesar de ello, cabe destacar, tal y como recuerdan en la misma publicación, que ninguna raza nace siendo completamente limpia y que la clave está en combinar un entrenamiento adecuado, paseos regulares, refuerzo positivo y una correcta socialización desde los primeros meses de vida.