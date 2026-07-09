Fukushima, bajo escrutinio: el regulador de Japón identifica "fallos de seguridad" en materia antiterrorista

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón ha alertado este jueves de que se han registrado "fallos de seguridad en materia antiterrorista" en las centrales nucleares de la prefectura de Fukushima que se encuentran actualmente gestionadas por la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO).

El organismo de control nuclear del país ha indicado así que, tras una serie de investigaciones, se han hallado indicios que apuntan a posibles problemas en la gestión de la información relacionada con medidas antiterroristas en las centrales Fukushima Daiichi y Fukushima Daini.

Este hallazgo se ha producido tras fallos similares en la planta de Kashiwazaki-Kariwa, en la prefectura de Niigata debido a un mal almacenamiento de las copias de estos datos, que deben "mantenerse bajo estricto control en ubicaciones específicas y que se habían almacenado en carpetas compartidas en algunos ordenadores".

En este sentido, ha señalado que las inspecciones seguirán adelante para determinar por qué se han producido estas irregularidades, que han sido detectadas después de que la propia empresa gestora detectara estas carpetas en cuestión.

Un trabajador fue pillado copiando documentos

Investigaciones preliminares mostraron que un trabajador había estado copiando documentos en la sede de TEPCO y en la planta de Kashiwazaki-Kariwa desde 2020, los cuales guardaba en un escritorio de su ordenador en el lugar de trabajo para luego compartir parte del contenido con otras 16 personas de la empresa.

La central nuclear de Fukushima Daini, formada por cuatro reactores y cuyo desmantelamiento está previsto de cara al futuro cercano, se encuentra a unos 12 kilómetros al sur del complejo de Fukushima Daiichi, de seis reactores, que quedó devastado por el enorme terremoto y tsunami que azotó el noreste de Japón en marzo de 2011.