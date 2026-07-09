La FAES de Aznar tacha a Trump de "bocazas", pero todo vuelve a su curso al referirse a Sánchez

La Fundación FAES, que preside el expresidente popular José María Aznar, ha sorprendido este jueves con un editorial muy agresivo y cargado de adjetivos contra la persona que ocupa el mismo sillón que hace años otra figura del mismo partido ocupó y al que respetó hasta el punto de seguirle a una guerra sin aprobación de la ONU. Con el pretexto de localizar unas armas de destrucción masiva que nunca llegaron a ser encontradas. La FAES de Aznar ha arremetido contra el 47º inquilino de la Casa Blanca, un Donald Trump al que ha retratado como un "bocazas interruptus".

Dicho editorial repasa los acontecimientos ocurridos al calor de la cumbre de la OTAN en la capital turca, Ankara, donde Trump volvió a incurrir en sus múltiples ataques contra España y las cada vez menos creíbles amenazas de cortar lazos comerciales con nuestro país. Para luego acabar virando radicalmente y asegurar que España se ha comprometido a muchas inversiones. Y ello teniendo en cuenta que las negociaciones económicas con los países que integran la Unión Europea se realizan en bloque, es decir, sin la capacidad de actuar sobre un solo miembro sin hacerlo con el resto de los Veintisiete.

Bajo el título de ¿Por qué no te callas? —referencia de lo que le gritó el rey emérito Juan Carlos I al exmandatario Hugo Chávez en la Cumbre Iberoamericana de 2017—, FAES considera que Trump "ha vuelto a representar su papel de histrión impertinente en Ankara". Se refiere a las acusaciones que realizó ante la prensa —no trasladadas en persona a la delegación española y prefiriendo hablar de fútbol y golf con Pedro Sánchez—, en las que dijo que España era una "causa perdida" en su habitual crítica por la negativa a destinar el 5% del PIB al gasto en Defensa.

Desde la fundación que preside Aznar, valoran que "Trump será único ofendiendo y sembrando la confusión, pero, como los vulgares matones, resulta poco resolutivo: ya no cuela su táctica de bocazas interruptus". No obstante, y no carente de adjetivos propios, en ese texto también recuperan uno de los mayores insultos o formas de dirigirse al presidente estadounidense que se han acuñado en su hogar. "Llamado a un liderazgo global, en su propia casa empiezan a llamarlo TACO (Trump Always Chickens Out)", recoge FAES, en referencia al acrónimo que significa 'Trump siempre se acobarda'.

Pero Pedro Sánchez...

"Su política de improvisaciones y bandazos en Irán es la peor concreción de ese acrónimo denigrante. A Trump le queda grande la chaqueta de comandante en jefe del mundo libre", sentencian desde FAES sobre el mandatario estadounidense. Con todo, y lejos de pensar que podría haber cualquier giro ideológico o político en FAES, tras esta retahíla de ataques a Trump, desde la fundación señalan también a Pedro Sánchez.

"España tampoco puede permitirse el lujo de que su Gobierno juegue a rentabilizar antagonismos con el presidente de la primera potencia mundial", recoge el editorial, para iniciar otra serie de ataques, pero contra el mandatario español. "Porque Sánchez también tiene mucho de TACO, o como se dice por aquí, mucho lirili y poco lerele. Pronto le veremos mitineando por esos pueblos de dios, azuzando la Santa Cruzada antitrumpista en un tono muy distinto al usado en Ankara", profetiza FAES.

"Allí [en la cumbre de la OTAN en Turquía] nos ha salido muy manso mientras Trump le insultaba no a él, sino a España", valoran desde la fundación del también exlíder del Partido Popular. Contraponen a Sánchez con la primera ministra italiana, la misma de la que Trump lleva mofándose varias semanas diciendo que se sacó una foto con ella por pena: "Nada que ver con Meloni. Se puede ser aliado y hacerse respetar, como ha demostrado la italiana. No consentir ofensas es algo muy distinto de aprovecharlas en beneficio propio".