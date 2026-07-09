Gabriela Uriarte, nutricionista, sobre las fiestas del verano: "Lo primero y más importante es hacer comidas con fundamento en casa antes de salir"

Bad Bunny dice en una de sus canciones que "Si hay sol, hay playa; si hay playa, hay alcohol...". Y lo cierto es que no se equivoca. Con la llegada del verano y del calor, el consumo de alcohol crece. Y, aunque es cierto que no existe un consumo seguro de alcohol, sí que hay algunas recomendaciones que pueden ayudar a mitigar la resaca y sobrellevarla de la mejor forma posible.

Uno de los trucos que recomienda la nutricionista guipuzcoana Gabriela Uriarte, quien estuvo este martes en 'A Bocados', para disfrutar al máximo de las fiestas veraniegas y de las vacaciones es comer bien. "Lo primero y más importante es hacer comidas con fundamento en casa" de forma previa a salir. Además, "si vas a consumir alcohol, es importante que comas bien".

Otro consejo que revela la experta es uno que suele pasarse por alto. "Hay algo muy importante, y es que no dejemos de lado la hidratación", señala la nutricionista, quien agrega que "cuanto menos" alcohol, "mejor". Eso sí, en caso de hacerlo, "lo importante es que comas bien" y beber mucha agua. "Es decir, si yo me tomo una caña, pues me tomo también un vaso de caña, pero de agua", agrega.

Finalmente, respecto a las comidas copiosas que suelen tener lugar durante esta época, la experta reconoce que es algo normal y típico, pero anima "en la medida de lo posible, trufemos a lo largo del día con otro tipo de comidas".

Algunos consejos si vas a beber alcohol este verano:

Si decides beber, estos consejos pueden ayudarte a reducir riesgos para tu salud y la de quienes te rodean.

Mantente bien hidratado: El alcohol favorece la pérdida de líquidos y el calor aumenta el riesgo de deshidratación. Alternar cada bebida alcohólica con un vaso de agua ayuda a mantener una mejor hidratación y puede reducir algunos efectos del consumo.

El alcohol favorece la pérdida de líquidos y el calor aumenta el riesgo de deshidratación. Alternar cada bebida alcohólica con un vaso de agua ayuda a mantener una mejor hidratación y puede reducir algunos efectos del consumo. No bebas con el estómago vacío: Comer antes y durante el consumo, especialmente alimentos con proteínas, grasas saludables y carbohidratos, retrasa la absorción del alcohol y disminuye el pico de concentración en sangre.

Comer antes y durante el consumo, especialmente alimentos con proteínas, grasas saludables y carbohidratos, retrasa la absorción del alcohol y disminuye el pico de concentración en sangre. Evita combinar alcohol con bebidas energéticas: La cafeína puede disminuir la sensación de somnolencia sin reducir los efectos del alcohol sobre la coordinación, el juicio o el tiempo de reacción, lo que puede hacer que una persona subestime su nivel de intoxicación.

La cafeína puede disminuir la sensación de somnolencia sin reducir los efectos del alcohol sobre la coordinación, el juicio o el tiempo de reacción, lo que puede hacer que una persona subestime su nivel de intoxicación. No conduzcas ni utilices vehículos después de beber: Incluso cantidades pequeñas de alcohol pueden afectar la atención, los reflejos y la capacidad para tomar decisiones. La opción más segura es utilizar transporte público, taxi o un conductor que no haya consumido alcohol.