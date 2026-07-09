El curioso error de Google: cambia su logo por el España-Bélgica cuando en realidad no se juega hoy

Si has entrado hoy jueves a la página principal de Google, te habrás encontrado con una imagen un poco curiosa. Se trata del logotipo del buscador personalizado con los colores de la selección española. Para muchos usuarios, la primera reacción habrá sido pensar que se les ha olvidado que hoy juega España, pero tranquilidad, que no es hoy.

La jornada de hoy está protagonizada por nuestros vecinos Francia y Marruecos, mientras que España tendrá que esperar hasta mañana a las 21.00 horas para afrontar uno de los partidos más esperados del torneo que es el duelo de cuartos de final frente a Bélgica.

Doodle España

Los famosos Doodles

Precisamente porque ya forma parte de nuestra rutina, los Doodles de Google tienden a pasar cada vez más desapercibido. El gigante del buscador encuentra en estos juegos gráficos con su logo la forma de rendir homenaje a diversas causas o personalidades históricas. Que la compañía haya indicado este jueves 9 de julio que la Selección española juega (cuando en realidad disputa su encuentro este viernes 10 de julio) es una cuestión menor... pero igualmente llamativa.

Más polémica causaron otros Doodle que la compañía lanzó a lo largo de su historia. Por ejemplo, en 2010 la multinacional tecnológica celebró el 30 aniversario de un juego icónico como es Pac-Man instalando un minijuego que emulaba el mítico comecocos en la página de inicio de muchos navegadores. Hasta ahí todo bien: pero este Doodle, que estuvo unas horas activos en mayo de 2010, provocó que miles de personas perdieran varios minutos de trabajo, según concluyó una consultora entonces.

Un Mundial que también se juega en Google

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Google ha lanzado una de las mayores campañas de Doodles de su historia. La compañía presentó un total de 69 Doodles diferentes, entre ellos 28 ilustraciones exclusivas, distribuidos en más de 180 mercados desde el pasado 11 de junio, coincidiendo con el inicio del campeonato.

Según explicó Jonathan Johnsongriffin, vicepresidente de Marca Global y Creatividad de Google, este proyecto representa uno de los mayores esfuerzos coordinados que la empresa ha realizado para un único acontecimiento deportivo.