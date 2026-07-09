Unas 800 serpientes, cobras venenosas incluidas, escapan de una granja arrasada por las inundaciones: piden a los vecinos que no intenten capturarlas

Parece una pesadilla, pero es real: alrededor de 800 serpientes han escapado de una granja en China. Entre ellas hay cobras venenosas. Esto último ha creado una gran preocupación entre los habitantes de la zona.

Ha ocurrido en la región de Guangxi, al sur del país, después de haber sufrido unas inundaciones que han causado daños importantes.

Según las autoridades locales, la fuga se produjo durante la mañana del 6 de julio, cuando las aguas arrasaron la granja situada en la ciudad de Hengzhou. Algunos ciudadanos encontraron serpientes nadando entre las aguas de la inundación. Los vecinos han sido llamados a extremar las precauciones.

Como la situación se consideraba especialmente grave, las autoridades han puesto en marcha varios equipos especiales de rescate y captura de reptiles.

"Los miembros del grupo utilizan principalmente aparejos de pesca y equipos eléctricos para cazar las serpientes", asegura un responsable de la comisión de la aldea de Dengwei identificado como Wu Zhi al periódico Red Star News.

Esta misma fuente afirma que al menos una persona fue atacada por una serpiente y tuvo que recibir atención médica de urgencia en un hospital, lo que demuestra el riesgo al que se exponen los vecinos.

Aviso a los vecinos: cazar las serpientes es peligroso

Algunos habitantes han tratado de solucionar el problema por sus propios medios y se han lanzado a cazar las serpientes por su cuenta y riesgo. Pero esta tipo de acciones conllevan un gran peligro, pues al haber ejemplares venenosos podrían acabar en el hospital o con daños graves. Por eso las autoridades han pedido a los vecinos que no traten de capturarlas.

"Si los residentes ven serpientes dentro de sus casas, deben informar inmediatamente al comité del pueblo y pedir a personal especializado que se haga cargo de la situación", advierte Wu Zhi.

Según los equipos que participan en las labores de control, muchas de las serpientes ya han sido arrastradas por la corriente de las inundaciones. Las que se mantienen en la zona suelen encontrarse sobre restos flotantes y escombros acumulados en las aguas.

Gran parte de los ejemplares capturados hasta ahora han sido serpientes de agua no venenosas, aunque sigue existiendo preocupación por la posible presencia de cobras y otros reptiles peligrosos entre los animales aún no localizados, según advierten los responsables del operativo.