Es oficial: tienes derecho a que te devuelvan el billete y compensaciones si la huelga de Groundforce en aeropuertos cancela tu vuelo

La plantilla de Groundforce ya está en huelga. Los trabajadores de la empresa de servicios en tierra de Globalia prestan servicio en tierra (conocido como handling) para Air Europa, pero también para aerolíneas como Lufthansa, KLM o Air France. El paro se convocó por el "incumplimiento por parte de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio", denunciaban los sindicatos. Atención si vas a volar estos días.

Se trata de una huelga indefinida, por lo que sus consecuencias se seguirán viendo a lo largo de estas jornadas. El handling es todo el trabajo en tierra que necesita una aerolínea, desde el transporte del equipaje a su carga en bodega o la asistencia en pista. Iberia, que acaba de pactar un ERE, tiene su propia compañía de handling, South. Ahora es Groupforce la que está en huelga afectando una operativa crucial en doce aeropuertos.

Estos paros afectan fundamentalmente a las terminales de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao, y la plantilla está llamada a secundarla entre las 05:00 y las 07:00, entre las 11:00 y las 17:00 horas y entre las 22:00 y medianoche. Si bien en la primera jornada de huelga se detectaron varios problemas, no se practicaron cancelaciones.

Por ejemplo, se vieron vuelos que llegaban sin equipajes, con las consecuentes molestias para los pasajeros. Las cintas de maletas facturadas llegaron a colapsar en terminales de Barajas y el Prat, según atestiguaba El País. Y aunque los trabajadores en huelga de Groundforce denuncian unos servicios mínimos "abusivos" impuestos por el Ministerio de Transportes, los usuarios de los aeropuertos notaron los efectos de su protesta.

Qué pasa si cancelan tu vuelo: estos son tus derechos

Asociaciones de consumidores como Facua o la OCU lo han querido dejar claro: si a consecuencia de la huelga del personal de tierra de Air Europa (Groundforce, del grupo Globalia) se cancelara algún vuelo en alguno de los aeropuertos afectados, los usuarios tendrían igualmente derecho y acceso a la retribución de los gastos del viaje y a otra serie de compensaciones.

Si bien durante la primera jornada de huelga no se llegó a ver ningún vuelo cancelado (aunque sí retrasos de hasta 50 minutos), la posibilidad existe. Por eso tanto Facua como OCU han señalado que los usuarios siguen teniendo derecho e incluso han pedido a las aerolíneas que, llegado el caso, "efectúen el pago de los importes que correspondan y no obliguen a los afectados ir a juicio".

Si tu vuelo se cancela, tienes derecho a ver un reembolso del precio que pagaste por tu billete en un plazo no superior a los siete días desde que se canceló. Si el vuelo no se cancelase pero sí sufriese un retraso de más de cinco horas también tienes derecho a este reembolso. Y si la aerolínea ofrece un transporte alternativo, si lo aceptas pierdes el derecho al reembolso y a una posible compensación.

"Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo", recuerdan Facua y la OCU, la empresa está obligada "a ofrecer a los pasajeros afectados comida y refrescos suficientes, alojamiento en un hotel si fuera necesario en el supuesto de que se haya optado porque se proporcione un vuelo alternativo, y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel".

Además, si la cancelación afecta a un vuelo de menos de 1.500 kilómetros el usuario tendrá derecho a recibir una compensación automática de 250 euros además del precio de su billete. La compensación será de 125 euros si se acepta la alternativa que ofrezca la aerolínea. En caso de vuelos de hasta 3.000 kilómetros, las compensaciones serán de 400 euros (200 si se acepta alternativa) y en 3.500 kilómetros, de hasta 600 euros.

"El transportista queda exento de la compensación si puede probar que informó al pasajero de la cancelación con al menos dos semanas de antelación, que no es el caso", advierte también la OCU, que recuerda el derecho a "indemnizaciones adicionales" si se demuestra por ejemplo perjuicios como la pérdida de otro vuelo de conexión.