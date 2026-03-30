Iberia pacta con los sindicatos un ERE voluntario para 996 empleados, con prejubilaciones y las bajas incentivadas

Iberia y los sindicatos han cerrado un acuerdo para sacar adelante un ERE voluntario para 996 trabajadores. El pacto contempla prejubilaciones con el 80% del salario regulador bruto para determinados empleados según su edad y colectivo, además de bajas incentivadas de 35 días por año trabajado para los menores de 60 años, con un tope de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad.

El acuerdo, adelantado por EFE, afecta a 106 pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros y 753 empleados de tierra.

La cifra no es menor. Supone cerca del 9,4% de la plantilla de Iberia, que ronda los 10.568 trabajadores, según los datos publicados durante la negociación. Y llega en un momento en que la aerolínea atraviesa una etapa de notable rentabilidad y crecimiento, dentro de su estrategia Plan de Vuelo 2030, con la que prevé contratar a 1.000 personas en cinco años e invertir 6.000 millones de euros para ampliar sobre todo su flota de largo radio.

Cómo queda el acuerdo del ERE de Iberia

El ERE será voluntario y se reparte entre tres grandes grupos. Por un lado, 106 pilotos. Además, hay 137 TCP, que son los tripulantes de cabina. Y, por último, 753 trabajadores de tierra, donde entran perfiles de mantenimiento, producción y servicios corporativos. EFE recoge que el grueso del ajuste se concentra precisamente en esta última área.

Para los menores de 60 años, Iberia ofrece una salida con 35 días por año trabajado, una compensación claramente superior al mínimo legal en un ERE, que es de 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades. En este caso, el límite se eleva a 30 mensualidades y se garantiza además un mínimo de una anualidad, una de las claves que explican el acuerdo final.

En cuanto a las prejubilaciones, el esquema cambia según el colectivo. Podrán acogerse a ellas los trabajadores de tierra y los pilotos a partir de los 61 años, mientras que en el caso de los tripulantes de cabina el acceso se abre desde los 58 años. La referencia económica será el 80% del salario regulador bruto, con matices técnicos distintos según cada grupo profesional.

Qué cobrará cada trabajador y qué cedió Iberia en la negociación



En la práctica, para buena parte del personal de tierra, la fórmula consiste en que el trabajador pasa primero al desempleo y la empresa complementa la prestación hasta alcanzar ese 80% del salario regulador bruto anual. Si se agota el paro, Iberia mantiene el pago pactado hasta la jubilación ordinaria. Además, la compañía asume el convenio especial con la Seguridad Social para sostener la cotización.

La negociación también dejó otros cambios. Iberia retiró una cláusula que había generado fuerte rechazo sindical: la que permitía descontar de la cantidad pendiente ciertas prestaciones como las de viudedad u orfandad en caso de fallecimiento del trabajador. También renunció a completar por la fuerza el cupo total de salidas si no se alcanzaban las 996 adhesiones voluntarias. Ese punto era especialmente sensible para los representantes de la plantilla.

El acuerdo llama la atención porque no llega en un contexto de crisis clásica. Al contrario. Iberia cerró 2025 con un resultado operativo de 1.313 millones de euros y un margen del 16,2%, según la información publicada durante las conversaciones. La compañía quiere rejuvenecer plantillas y adaptar perfiles profesionales dentro de su nueva etapa de crecimiento.

Eso explica la aparente contradicción: la empresa pacta la salida de casi mil personas mientras prepara nuevas contrataciones y más inversión. Iberia no busca solo recortar, sino reordenar su estructura laboral en una fase de expansión. Aun así, el dato más importante para miles de empleados estaba en otro sitio: saber si habría salidas forzosas y en qué condiciones económicas podrían marcharse.