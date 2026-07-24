Una bioquímica prueba científicamente si es cierta la 'regla de los tres segundos' cuando un alimento se cae al suelo

Es muy probable que alguna vez hayas oído hablar de la 'regla de los tres segundos'. Incluso quizá en alguna ocasión te has encomendado a ella. Esa norma dice que, si un alimento cae al suelo pero lo recoges antes de que pasen tres segundos, lo puedes comer sin problema porque no ha dado tiempo de que las bacterias lo colonicen.

Patricia Senent, profesora y bioquímica conocida en TikTok como soypatriciasenent, ha puesto a prueba de forma científica esa regla. Y hay malas noticias: la 'regla de los tres segundos' no es cierta.

Para hacer el experimento, hizo un cultivo de una magdalena que estuvo solo un segundo en el suelo. Y se demostró que tenía una gran cantidad de microorganismos. También hizo la prueba con tres y cinco segundos.

Lleno de microorganismos

"Después las cultivé y a las 48 horas tengo esto lleno de microorganismos. ¿Pero puede ser que esto ya viniera en la propia magdalena y que no sea del suelo?", se pregunta. Para hacer la prueba, cogió una recién salida de su envase para ver si tenía ya bacterias de fábrica. Su cultivo fue limpio total.

"Así que olvídate de la regla de los cinco segundos, de los tres y del uno. Una vez la comida toca el suelo, ya está llena de microorganismos", advierte.

Pero Senent hace otra prueba: ¿qué pasa si se sopla o se rasca un alimento después de que toque el suelo? ¿Se soluciona? ¿Se consigue limpiar? Según explica ella misma, esa no es, ni mucho menos, la solución.

Rascar y soplar tampoco es la solución

"Soplar puede empeorarlo porque añades tus bacterias de la boca. Y rascar tampoco ha ido muy bien", advierte tras hacer un nuevo cultivo. Y deja un aviso en el aire que es para darle una vuelta: "A partir de ahora, piensa en las velas de los cumpleaños y de quien está soplando".

Una usuaria ha respondido al experimento señalando: "Dependerá del suelo, ¿no?". Y otra usuaria ha respondido a eso: "Todos los suelos están sucios naturalmente, aunque lo limpies, si lo limpias con detergente es peor, porque a la comida se le meten químicos más bacterias".