Los carburantes y la electricidad elevan la inflación hasta el 3,5% en julio

El encarecimiento de los carburantes y la electricidad ha elevado la inflación hasta el 3,5% en el mes de julio, el nivel de precios más alto desde mayo de 2024 y un repunte tres décimas superior al establecido en junio (3,2%), según el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cabe destacar que este mes entraron en vigor las nuevas medidas anticrisis, por las que el IVA de los carburantes volvió al tipo general del 21%, además de rebajarse el impuesto de los hidrocarburos.

El INE solo ha apuntado en la información remitida este jueves que el repunte de la inflación estuvo influido por la subida del precio de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y de la electricidad, mayores que en julio del pasado año, pero no la información detallada, que se conocerá el próximo 13 de agosto.

El plan de respuesta al conflicto bélico en Oriente Medio eliminó desde el 1 de julio la rebaja del IVA de los carburantes que había estado en vigor desde marzo, con lo que volvió al tipo general del 21 %, pero amplió la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos. En concreto, el impuesto se vio rebajado en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre, cuando el descuento vigente hasta junio equivalía a 14,49 céntimos por litro de gasolina de 98 octanos y 4,9 céntimos por litro de gasóleo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en un vídeo remitido a los medios de comunicación que sigue el contexto internacional "complejo", marcado por la guerra en Irán, "cuya presión sobre los carburantes ha hecho que la inflación" se eleve, pese a que siguen en vigor los descuentos en gasolineras.

Fuentes del Ministerio de Economía han señalado que el plan de respuesta al impacto de la guerra en Irán sigue desplegado y ha permitido reducir la inflación en una media de un punto porcentual en los últimos meses, lo que equivale a más del 60 % de la subida de precios derivada del impacto del conflicto.

La inflación subyacente sube al 3 %

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de los alimentos no elaborados y los productos energéticos por ser los más volátiles, se situó en el 3 %, una décima por encima de la de junio. En términos mensuales, la inflación repuntó un 0,2 % con respecto a junio, un mes en el que los precios habían escalado un 0,6 %.

En julio, el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) aumentó dos décimas, hasta el 3,8 %. En términos mensuales bajó un 0,1 %.