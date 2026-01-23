La abuela de Marieta encandila cuando su nieta le da un kebab: "¿No le habrás puesto picante?"

El kebab se ha consolidado en los últimos años como uno de los platos más populares del panorama gastronómico urbano. Lo que comenzó como una opción asociada sobre todo al público joven y a la comida rápida nocturna ha logrado conquistar a todo tipo de paladares, incluidas las personas mayores. Su sabor, la variedad de ingredientes y su carácter accesible han hecho que este clásico de origen oriental traspase generaciones.

Tanto es así que el kebab ha conseguido colarse también en escenas tan cotidianas y entrañables como una abuela disfrutando de este delicioso plato callejero. Este es lo que ha mostrado Marietta León, conocida en TikTok como @mariettaleoon, que ha grabado el momento en que su abuela recibe un kebab y no puede ocultar el entusiasmo, dando lugar a un vídeo que ha conquistado a miles de usuarios por la naturalidad, el humor y la complicidad que desprende la escena familiar.

En el clip, la mayor cuenta con alegría que se comerá la mitad esa noche y la otra la dejará para el siguiente día. “¿No le habrás puesto picante?”, pregunta la abuela entre risas. El gesto, y la manera en que la mujer alaba incluso las “patatitas más buenas, que crujientes”, ha hecho que el video acumule reacciones de ternura y comentarios divertidos, convirtiendo una escena doméstica en un pequeño fenómeno viral que ha sacado sonrisas a miles de personas.

Una escena de lo más familiar

El éxito del clip no es casual: el kebab, originalmente una receta de Oriente Medio que se popularizó en Europa en distintas oleadas durante el siglo XX, se ha convertido en España en un referente de la comida rápida y en un producto de gran consumo y visibilidad. Su presencia en la vida cotidiana ha hecho que momentos como el de la abuela de Marietta resulten especialmente cercanos y entrañables.

Los comentarios bajo el video mezclan sentimiento y humor: muchos usuarios celebran la naturalidad del momento, una abuela disfrutando sin complejos, y otros mencionan esa mezcla de tradición y modernidad que representa ver a personas mayores disfrutar de platos de fuera. “Aiiish la mía era igual, no sabía pronunciarlo y me decía ‘¿nena vamos a pedir un caimán?’”, comenta un usuario recordando a su abuela.

Un hombre preparando un kebab TOLGA ILDUN vía Getty Images

La pieza es, al fin y al cabo, un recordatorio de que lo viral no siempre es extravagante, sino que a veces basta con un kebab, unas patatas crujientes y una abuela dispuesta a disfrutar para que internet detenga por un momento su ritmo y celebre lo cotidiano. Este tipo de vídeos muestran cómo los pequeños gestos, la espontaneidad y la complicidad familiar pueden generar sonrisas, conectar generaciones y convertirse en un fenómeno que trasciende las redes sociales.