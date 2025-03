La trampa en España de las casas prefabricadas de ensueño de Amazon

El creador de contenido tras la cuenta @lawtips en TikTok ha dado un toque de atención ante lo que define como una viralización de las "casas prefabricadas de Amazon por menos de 12.000 euros, con tres dormitorios, baño...".

Recordando que se trata de un producto más en la conocida plataforma de compraventa digital y que "la pides, te la envían, la montas y tienen diferentes garantías", admite que "pueden estar muy guapas y ser baratísimas y, quizás, ideales en países con más libertad de edificación". Y ahí es cuando introduce el "pero".

"Pero ten en cuenta que si la compras en España vas a tener los siguientes gastos extra", apunta el creador de contenido, antes de pasar a enumerar dicha cuestión, punto por punto.

¿A qué gastos extra se enfrenta un comprador de una casa prefabricada en España?

Según la citada publicación de TikTok, esos gastos extra se corresponden con "compra del suelo, nivelación del terreno y cimentación, el código técnico de edificación que debes respetar en toda España y que quizás te ponga alguna traba, en función de lo que quieras hacer".

No se queda ahí la cosa, puesto que hay que garantizar suministros básicos, por lo que "luego tienes que conectar la vivienda: agua, electricidad, alcantarillado e internet; cosa que no es fácil en ubicaciones rurales". También hay que sumarle, continúa, los gastos relativos a "normativa y licencias para montarla en X lugar", además de "abogados y asesoramiento, para no liarla si no controlas, y los impuestos que varían según el tipo de casa y su ubicación".

Según asegura, estos "costes ocultos pueden llegar a duplicar la inversión inicial", pero puntualiza que "aún así siguen siendo baratas, aunque habrá que ver lo que duran".