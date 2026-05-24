Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Manuel Díaz (57), pionero en cultivar la salicornia como alimento: "En cinco hectáreas, haciéndolo bien, se puede facturar hasta millón y medio"
Consumo
Consumo

Manuel Díaz (57), pionero en cultivar la salicornia como alimento: "En cinco hectáreas, haciéndolo bien, se puede facturar hasta millón y medio"

Una cifra que refleja el creciente interés por un producto todavía minoritario en España.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un cultivo de salicornia creciendo en arena recibiendo luz solar
Un cultivo de salicornia creciendo en arena seca.Getty Images

Durante años, la salicornia fue poco más que una planta salvaje perdida entre el barro y la sal de las marismas. Crecía donde casi nada sobrevive y apenas despertaba interés fuera de los pescadores y vecinos de la costa. Hoy, ese “espárrago del mar” se abre paso en la alta cocina y en explotaciones agrícolas que ven en ella un cultivo de futuro. Lo que antes se consideraba una hierba más de la marisma empieza ahora a perfilarse como uno de los alimentos más prometedores.

Y detrás de esa transformación está Manuel Díaz, un hombre de 57 años que decidió apostar por una planta que nadie quería mirar. Nacido y criado entre las marismas de Isla Cristina (Huelva), este técnico forestal convirtió la curiosidad por una especie despreciada durante décadas en un proyecto pionero en España. Tras años de pruebas, errores y cultivos experimentales en la azotea de su casa, logró domesticar la salicornia.

Con ello, Manuel ha demostrado que esta halófita que vive en terrenos muy salinos puede llegar a cultivarse de forma ecológica, rentable y con un enorme potencial gastronómico y científico. "En cinco hectáreas, haciéndolo bien, se puede facturar hasta millón y medio", asegura en declaraciones recogidas por El País. Una cifra que refleja el creciente interés por un producto todavía minoritario en España, pero cada vez más presente en restaurantes de alta cocina, investigaciones científicas y proyectos agrícolas ligados a la sostenibilidad.

Un “prometedor superalimento”

Este proyecto agrícola ha despertado el interés de The Smithsonian Institution, responsable del mayor complejo educativo, museístico y de investigación del mundo, desde donde han catalogado la salicornia como un “prometedor superalimento”. Y no solo por su valor culinario, sino también por sus propiedades nutricionales, su resistencia a condiciones extremas y su capacidad para crecer en terrenos donde otros cultivos resultan inviables.

Manuel es un agricultor de antecedentes marinos que creció en un entorno de marisma y aprendió desde pequeño a convivir con una planta que durante años fue ignorada en la zona. En los ratos libres que le dejaba su oficio, empezó a interesarse por las posibilidades de aquella especie salvaje y decidió investigar si podía cultivarse fuera de su hábitat natural sin dañar las poblaciones existentes.

Tras varios años de pruebas y errores, logró reunir 600 gramos de semillas y comenzó a experimentar en la azotea de su propia casa hasta conseguir domesticar la salicornia. Aquel trabajo artesanal y paciente terminó convirtiéndolo en el primer cultivador de esta planta en España. Hoy produce salicornia ecológica en una parcela de Isla Cristina y suministra este “espárrago del mar” a demanda, mientras su modelo empieza a inspirar iniciativas similares en otros puntos del país.

Si la marisma fue durante décadas su hábitat silvestre, ahora la salicornia también es negocio, laboratorio y símbolo de un modelo agrícola distinto. Según Manuel, una hectárea bien trabajada puede producir al menos 6.000 kilos al año, con un precio de alrededor de 35 euros por kilo en fresco ecológico. Además, si se aprovecha el resto de la planta para extracto, el volumen se multiplica. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

territorio paradores
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos