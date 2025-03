Mercadona desconcierta a todos los consumidores con la retirada del apreciado suavizante de 1,65 euros

Incertidumbre ante la retirada de un conocido producto de la cadena de supermercados valenciana Mercadona. Algunos consumidores se han interesado en redes sociales por la desaparición de un artículo de limpieza, una ausencia que ha despertado ciertas críticas, según recoge El Confidencial en una información.

Precisamente, la principal de las críticas pasa por que es un producto que cuenta con un factor que le hace ser muy apreciado por algunos grupos de personas. Se trata del suavizante de ropa hipoalergénico de la marca Bosque Verde.

Cabe recordar que dicho suavizante estaba a 1,65 euros y con este envase se estima que se podían realizar hasta 40 lavados.

Confirmada la retirada: "En su lugar..."

"Me parece un gran error que Mercadona haya retirado productos hipoalergénicos como el Suavizante de ropa. Para las personas con alergias es un producto indispensable", reza el tuit de una usuaria que ha sido recogido por el citado medio. Y la respuesta de la compañía no se ha hecho de rogar: "Hola, Irene. Es cierto que ya no tenemos este producto, en su lugar, puedes disponer del suavizante colonia, también es hipoalergénico. ¡Un saludo!".