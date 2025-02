Acude a la sección de desperdicio zero de Carrefour y lo que encuentra es de miedo 

Matey Key, creador de contenido en TikTok que se define como profesor y artista curioso, ha publicado un vídeo que ha provocada una airada ola de reacciones después de visitar la sección de desperdicio cero de un supermercado de Carrefour. Lo que encontró los ha deja helados: filetes de ternera con un aspecto "terrible" y escalopines de lomo con el envase inflado, algo que, dice, apunta que “las bacterias están haciendo fiesta ahí dentro”.

"Atención porque esto es grave", dice en el vídeo, al que ha puesto un título contundente: "Carrefour quiere matar a los pobres". Key, que muestra alguna de las bandejas que están en la sección con la que la cadena de supermercados quiere ayudar a la reducción de los desperdicios alimentarios, asegura que unos filetes tiene un aspecto "terrible" y como un paquete con escalopines de lomo se ha inflado fruto de , según cuenta, "que las bacterias están haciendo una fiesta". Aunque la fecha del producto indica que todavía es apto para el consumo, él no lo ve así: "No deberían estar a la venta".

El creador de contenidos, en un arrebato de conciencia de clase, aprovecha para criticar duramente la estrategia de la cadena de supermercados respecto a esta sección y lanzar una apurada conclusión: "Están bajando el precio para que la gente más necesitada los compre, arriesgando su salud y la de sus hijos”.

El vídeo no tardó en generar polémica en la red social. Algunos usuarios defendieron a Carrefour, argumentando que el envase inflado podría deberse a un cambio de temperatura. “Está inflado porque se embasó en frío y ahora que no está frío, el gas se expandió”, explicó uno de ellos. Otros, sin embargo, respaldaron a Key. “No puedo decir lo que pienso, TikTok ha decidido que no pueda expresar de ninguna manera la animadversión que me producen los empresarios”, escribió un usuario.

La discusión también sacó a relucir el eterno debate sobre las prácticas de algunos de los supermercados que operan en España. "Por fin videos de otros supermercados que no son Mercadona. Parece que solo Mercadona es un negocio y los demás ONGs. TODOS SON NEGOCIOS!!! Mejores o peores, pero todos quieren beneficios para ellos”, comentó otro usuario de la plataforma china. Key, por su parte, cierra su denuncia con un aviso: “Ojo con lo que compras y con lo que comes”.