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Anne-Sophie Pic, chef con tres estrellas Michelin: "Me dijeron que no tenía nada que hacer en la cocina, así que me fui e hice un poco de sala"
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Anne-Sophie Pic, chef con tres estrellas Michelin: "Me dijeron que no tenía nada que hacer en la cocina, así que me fui e hice un poco de sala"

La famosa cocinera francesa relata que, al principio, el peso de su cultura familiar la paralizó un poco por el miedo a hacer algo mal.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
La chef francesa Anne-Sophie Pic ante el Louvre, en París.
La chef francesa Anne-Sophie Pic ante el Louvre, en París.Getty Images

Para Anne-Sophie Pic, la cocina ha sido un asunto familiar durante cuatro generaciones, comenzando con su bisabuela y continuando con su hijo André, quien la sucedió en 1929 con su famoso gratinado de cola de cangrejo, pollo cocinado en vejiga y liebre asada al espetón, lo que le valió tres estrellas Michelin en 1934. Esto dio lugar a la creación de Maison Pic en la localidad de Valence, Francia. Más tarde, el hijo de André buscó modernizar la cocina con platos como el filete de lubina con caviar y el soufflé de naranja congelada. 

"Al principio hay un poco de esta cultura familiar, esta historia puede obstaculizarte y me paralizó un poco por el miedo a hacer algo mal". Esta galardonada chef cuenta su experiencia, que ha publicado Franceinfo. Cuando su padre falleció, trabajó con tu hermano; él se hizo cargo del negocio. Al principio no siempre fue muy justo con ella, la relegaron a trabajar en el comedor. "Me dijeron que no tenía nada que hacer en la cocina, así que me fui y trabajé un tiempo en el comedor, me fui e hice un poco de sala", recuerda. Pero el restaurante perdió después una estrella Michelín. Lo que cambió para esta chef.

"Puede que eso sea lo que me trajo de vuelta a la cocina, pero mi hermano  también cargó con el peso de pasar el testigo de mi padre, quizás incluso más que yo. Tuvo momentos de duda, y hoy estamos ya muy unidos, así que el tiempo cura todas las heridas en una familia", relata  

Ahora su hermano está eufórico con que hayan logrado recuperar la tercera estrella: "Cuando alguien ha trabajado en una profesión durante diez años y su hermana menor regresa, es complicado", justifica Anne-Sophie Pic. "Que alguien invada tu territorio no siempre es fácil de sobrellevar. Después de que mi padre falleciera fue muy difícil para mí porque lo extrañaba muchísimo. La gente no me prestaba mucha atención; era más un estorbo en la cocina que otra cosa", explica.

Sobre lo que supuso perder aquella estrella, la chef reflexiona que "es importante entender que una estrella es una recompensa por un trabajo específico": "Comprendo que algunos chefs puedan estar, por así decirlo, un poco obsesionados con conseguir otra estrella. Esto también es positivo, ya que fortalece el espíritu de equipo; obtener otra estrella en la camiseta es muy significativo y también une al equipo. No se gana una estrella individualmente; es un logro colectivo. Es una experiencia maravillosa", concluye.

Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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